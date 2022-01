Esclarecieron el robo de Lisandro de la Torre al 900

El viernes por la noche contábamos de un importante robo en Barrio Rivadavia, 700 mil pesos y casi 5000 dólares habían faltado de un domicilio particular donde no se había ejercido ningún tipo de violencia para ingresar, sino que una puerta trasera, había permitido el ingreso de los malvivientes que se habían hecho de un importante botin.

Desde un principio se sabía que eran jóvenes quienes habían llevado a cabo el hurto calificado, lo ratificaban cámaras de seguridad y el relato de algunos vecinos que habían visto como estas personas saltaban y escapan de manera pedestre del lugar, pero nadie podía certificar (las cámaras tampoco) la identidad de los mismos, por eso de diligencias practicadas, y en virtud a un llamado al abonado 101, personal del C.R.E y Comisaría 1era., se pudo individualizar a los autores del hecho, donde tras efectuar una totalidad de cuatro registros domiciliarios en forma simultánea, en uno de ellos se logró secuestrar prendas de vestir que habrían utilizado uno de los causantes; desde el domicilio situado en calle Sarmiento al 1400, no se logró el secuestro de elementos relacionada a la presente causa, no obstante a ello, se procedió al secuestro de material estupefaciente (cannabis sativa) dándosele intervención al Órgano Judicial de competencia, como así a personal del Dirección Regional Operativa XIII (ex drogas peligrosas) arrojando un total de (68.9 gms),y por último y prosiguiendo con las diligencias atinentes a la presente causa, desde un domicilio situado en el Barrio Juan XXIII de esta ciudad, y tras llevar a cabo un registro, se procedió al secuestro de la suma de 180.000 pesos de moneda nacional, discriminados en billetes de $1.000, como así la suma de 900 U$D, discriminados en nueve billetes de U$D 100.

Interiorizada la fiscalía interviniente, dispuso la detención de dos jóvenes mayores de edad y con antecedentes, en tanto que el menor, desde el Juzgado de Menores de la ciudad de Rafaela, dispuso se lo notifique de la causa citada en marras, y la permanencia del mismo en su domicilio hasta tanto se lo cite a comparecer ante dicho magistrado. Se prosiguen diligencias a fin de lograr con el resto del dinero sustraído.