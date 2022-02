Hoy es 2/2/22 ¿Por qué se considera un día de conexión energética y qué nos depara?

La numerología es una práctica que utiliza los números para establecer una relación mística entre los números, los seres vivos y las fuerzas físicas o espirituales. Por eso, en ciertas fechas especiales y poco probables con patrones numéricos que se repiten, se cree que estos números nos estarían facilitando información sobre nuestro día a día.

Según las creencias esotéricas, este miércoles 2 de febrero del 2022 puede darse una conexión energética a través de la numerología. Esta fecha con un patrón numérico muy marcado tendría un mensaje que descodificar.

Pues bien, el 2/2/22 marca un portal energético, por eso, es el mejor momento para confiar en nuestra intuición y poner total atención en los acontecimientos que sucederán a lo largo de esta fecha.

Para empezar a descodificar el mensaje oculto de este día hay que analizar a fondo el número 2 que es el que se repite en el patrón. Este número es el de la dualidad y el equilibrio, de la sensibilidad, la intuición y del subconsciente.

El reto del número dos y, por tanto de este patrón, es que empieces a buscar dentro de ti con sinceridad y hagas caso a lo que sientes de verdad. El dos suele ser un número que no toma la iniciativa, pero en un portal energético así es el momento de dar el paso que tanto ansías.

Este 2 de febrero del 2022 marca un patrón numérico poco probable para la numerología

Si calculamos la vibración numérica, sumando el día, el mes y los dos últimos dígitos del año, nos da 24. A este número le sumamos el 4 y da como resultado el 28, un número que indica que este día encontrarás muchas contradicciones y eventos inesperados que tendrás que afrontar y quizás incluso te verás sobrepasado por la situación.

Seguramente este día te sientas más sensible que nunca y es el momento de escuchar estas emociones que tienes en tu interior y empieces a poner límites a aquellas cosas que no estás dispuesto a aguantar.