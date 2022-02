Tras 25 días, llegó la respuesta de Telecom a los vecinos de 9 de Julio

La semana pasada El Departamental reflejaba un reclamo que llevaba días y no tenía respuestas. La primera tormenta de enero había hecho que un poste de teléfono se quiebre en su base y haga ceder los cables que sostenía, un solo árbol de un comercio vecino ejercía como soporte a una complicación que podía hacer sido mucho peor.

Hoy, desde temprano, una empresa que es subcontratada por Telecom, trabajó primero en Hipólito Irigoyen al 300 (frente al hospital) y luego atendió el reclamo de estos vecinos. "Estamos contentos y agradecidos a la gente que intervino para esto se hiciera, lleva casi un mes de pedido y reclamos. La alegría es muy grande porque la espera fue muy grande", comentaba la familia Tasse a nuestro periódico.

Más allá de este pedido particular, hay otros lugares y postes que necesitan recambio, es un total de 18 que se harán en estas 72hs según informaron desde la empresa, algo que esperemos traiga alivio y no más complicaciones por un tiempo. "Es difícil entender que tengan que pasar tantos días para que atiendan nuestro reclamo, me parece que hay un poco de desidia de la parte empresarial, hicimos el reclamo de forma inmediata, y la respuesta llegó cuando acudimos a la gente que tiene cierto poder, esto tendría que ser en forma automática, se rompe, se cambia", sintetizaron los vecinos.