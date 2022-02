Ferro ya tiene a Arce, los Varela y Bazán

En el entrenamiento de este jueves pudo verse a un nutrido grupo de jugadores que formaran parte de las plantillas de primera y sub 23 del Ferro Dho de San Cristóbal modelo 2022.

Bajo la conducción técnica de Sergio Bodoira, y la atenta mirada de dirigentes del fútbol de la institución pudo verse algunas caras nuevas.

Pablo Arce, el habilidoso volante ex Libertad Trinidad, vestirá este año la camiseta de Ferro, mientras que la familia Varela, Diego y su hijo Jonatan, ambos ex Unión Deportiva Arrufo, se convirtieron en nuevos jugadores del plantel sancristobalense.

Ferro Dho esta temporada no contará con ninguno de los refuerzos del año pasado, es decir que Cabral, Fragata, Iban Baigorria, Lucio Perren, y el «Colo» Hansen ya no estarán en la plantilla.

La idea es poder contar con los servicios de Jehiel Bazán, con quién ya acordaron su situación personal pero aún resta negociar con el CRYDE, club dueño del pase. Además se está tras los pasos de un jugador de apellido pepino que llegaría desde Suardi y no se descarta que se puedan sumar más fichajes.