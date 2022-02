Ceres: Los «dúplex» están a días de ser terminados, y ya puede verse el padrón provisorio de quienes entrarán a sorteo

Las 20 viviendas son formato dúplex, y contarán entre algunas de las novedades, con termotanques solares para comodidad de quienes serán sus propietarios.

Estas viviendas fueron licitadas en el Gobierno del Frente Progresista Cívico y Social, y decidieron por parte de la actual gestión su culminación.

Enclavadas en una zona con pocos servicios, las 20 viviendas se convertirán en un bálsamo ante tanta escasez de unidades habitacionales en esta ciudad, que no inaugura nuevos módulos habitacionales construidas con fondos de provincia o nación, hace muchos años.

Para poder acceder a la vivienda, los interesados debieron superar una etapa de inscripción en el sitio oficial de la provincia.

Por lo que pudo verse en el padrón al que se accede a través del sitio oficial de la provincia www.santafe.gob.ar muchos interesados quedaron fuera de sorteo, principalmente por contar con fondos demostrables insuficientes, y otros por no haber actualizado sus datos.

Otro ítem que se nota marginó a unos cuantos interesados es no contar con un grupo familiar compuesto, es decir personas solteras que aunque puedan contar con los recursos económicos exigibles, no conforman familia.

El que podrá participar del sorteo es que a un costado de su nombre figura como apto para sorteo, y son muchas familias. Habrá sorteo prioritario para agentes policiales, y familias a cargo de personas con discapacidad.

El padrón publicado es «provisorio» es decir que, en caso de ratificarse datos, o modificarse los mismos, pueden sumarse nuevos nombres a la lista de aptos, o bien a la inversa, ser retirados de la lista.

Fuente Ceres Ciudad