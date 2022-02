"La relación con la provincia mejoró muchísimo”

La Intendente de San Guillermo Romina López se refirió a los trabajos de "Caminos de la Ruralidad". "Empezamos a ripiar 14 kilómetros de la zona de Campo Mottura, es una obra histórica que hacía muchísimos años no se hacía. El Gobierno de la Provincia destina 46 millones de pesos y la Municipalidad con su aporte en maquinarias, personal y horas de trabajo llegará a unos 30 millones de aporte. Es una obra muy importante", remarcó.

"Mucha gente nos dice que tenemos obras un poco demoradas en los barrios, como Loteo Pagnucco, por ejemplo. Ahora nos estamos abocando a esta gran obra y luego retomaremos las demás obras. La relación con el Gobierno de la Provincia mejoró muchísimo. Antes de las elecciones me atendían prácticamente en los pasillos, ahora me atienden muy bien, una siente que la tienen en cuenta. Si bien nos deben gastos corrientes por más de 5 millones de pesos y nos deben la resolución y puesta en marcha del Plan Incluir no estuve de acuerdo con manifestaciones de nuestra alianza electoral criticando la gestión provincial, apuesto por el diálogo, creo que vamos por buen camino", destacó.

"Sobre los caminos rurales ahora ya estamos pensando en la zona de La Tecla donde se harían unos 10 kilómetros de ripio, es otra traza diferente y la idea es continuar ripiando en otros caminos de nuestra zona rural. Para eso está la Comisión de Caminos Rurales que se encarga de eso, donde los frentistas hacen un aporte y ese aporte puede servir para continuar ripiando. Para nuestra ciudad se vienen grandes obras en Agua Potable, Viviendas, mejoras en el Museo y pavimentación de la calle Lehmann que ya estamos concluyendo", agregó.

Fuente Tv Coop.