En Ceres solicitarán el DNI físico para ingresar a los boliches

El Jefe del Comando Radioeléctrico de Ceres, Ángel Alonso, precisó que «desde este venidero sábado 5 de marzo, en todos los eventos bailables pero principalmente en los boliches bailables, se solicitará DNI, “el que no lo tenga, no ingresa”.

No servirá una foto del DNI en el celular, «el documento debe ser el físico, porque nos encontramos que con eso de las fotos de los DNI en los celulares cambian su identidad, y su edad. Entonces para que lo sepan, se ingresa si o si con el DNI en mano, si no lo tienen no podrán entrar a ningún boliche bailable» resumió Alonso.

Además, el Jefe del CRE expresó, «los menores de 16 años no pueden ingresar ni portando el DNI, por la edad esos chicos no pueden participar de los boliches bailables».

Vienen demorados los controles de alcoholemia, «estamos diagramando un plan que debemos acordar con el director del Hospital, para poder implementarlo. Pero quédense tranquilos que vamos a hacerlos en cualquier momento. Lo que si se está haciendo cada fin de semana con colaboración de Seguridad Vial, y otras fuerzas operativas policiales son los controles vehiculares, que han originado muchos rodados secuestrados por distintos motivos».