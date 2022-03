Dos Rosas avanza en la obra pública

Luego de recibir la noticia de que comunal del aporte de obras menores que le estará llegando, la próxima semana, un giro de obras menores consistente en un monto de $1.274.851,74, el Presidente Comunal de Colonia Dos Rosas y la Legua charló con nuestro medio, entendiendo que “la pandemia nos complicó la situación a todos, pero hemos tratado de llevarla de la mejor manera y una de las cosas que hemos tratado de hacer es sostener la obra pública, para poder generar mano de obra y contener a la gente. Hemos avanzado en distintas obras como iluminación, refacciones en el salón de usos múltiples, refacciones en el salón de taller cultural. Estamos también con los sanitarios de la pileta que se había hecho una parte, tuvimos que parar y ahora ya le damos continuidad y se va a ir terminando.

“Además la base es trabajar en la red caminera, la zona rural es algo que no podemos descuidar, siempre tratamos de ir mejorando porque es una zona tambera que el día a día necesita moverse. La necesidad de una buena red caminera es cada vez más importante porque hoy los tambos se van ampliando, hay mayor producción, hay un cambio en estos últimos años en el sistema productivo que hace que el productor necesita moverse diariamente”, expresó Frank y sintetizó, “estamos conformes y contentos porque hemos avanzado”.

Sobre las últimas precipitaciones, y las complicaciones que pudieron o no traer, Frank dijo que están “permanentemente trabajando en la limpieza de caminos para que el día de lluvia no se demore demasiado el secado del camino. Acá en la zona, más en la parte de zona nueva, ahí hay algunos problemas que es una necesidad. La única forma de solucionarlo es mediante algún canal, darle una forma de salida al agua. Son campos totalmente productivos, es una "palangana" entonces cuando llueve mucho se acumula agua y no tiene donde salir. Las lluvias fueron alrededor de 200 milímetros donde realmente el campo necesitaba buenas lluvias porque fue un verano de mucha temperatura así que la lluvia era necesaria”.

El próximo 7 de mayo se realizará un festival, desde la comuna como organización conjunta, se busca reunir fondos para poder terminar la obra de construcción de la capilla. Frank explicó que “todo este tiempo se había empezado la obra de la capilla de la comunidad, llegamos hasta los cimientos, después entramos en la época de la pandemia no avanzamos en la obra, pero si el grupo de trabajo que se ha formado, encabezado por el Padre Mauro ha tenido colaboraciones y se fue comprando material. Hay un stock importante de material, cemento, hierro, arena, ladrillos. Entonces la idea es empezar a trabajar con la obra y como para empezar a movernos se va a organizar un baile como para ir haciendo algún fondo para afrontar mano de obra y darle la movida que esta obra necesita”.