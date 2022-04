Ceres: Solo en el mes de marzo el Equipo del CIC intervino en 196 casos relacionados a violencia

La triste estadística se refiere a consultas, visitas domiciliarias, atenciones psicológicas para quienes lo necesitan, casos de violencia de género y lo más grave, abuso y violencia con niños y niñas.

Dentro de las 196 intervenciones, están también las que llegan con denuncias en la Comisaría. Además, hay personas que no quieren denunciar, entonces se acercan al CIC para ser orientados.

La Secretaria de Desarrollo Humano Silvia García visitó los Estudios de FM CERES 98.7 Mhz. donde comentó sobre diversos proyectos para trabajar sobre los derechos de los niños.

García comentó que hay muchos casos en Ceres donde se vulneran los derechos de los niños.

“Con el Equipo de Niñez y Familia estamos observando muchos casos de niños vulnerados, ya sea por abuso o cualquier otra circunstancia”

“El equipo está conformado por profesionales comprometidos, que cada vez que nos llegan casos no nos quedamos en la oficina, sino salimos a trabajar en el terreno para conocer el contexto donde se da la vulneración de derechos”

Además, Silvia García destacó que “es muy importante no naturalizar casos de violencia”. Además del compromiso de amigos, familiares y vecinos de niños o niñas vulneradas, que observan casos de violencia y lo reportan al CIC con un llamado telefónico.

“Con Alejandra a la cabeza tenemos como objetivo trabajar y hacer cumplir los derechos de nuestros niños. Uno de los proyectos es el de Francesco Tonucci “La Ciudad de los Niños” es un proyecto a largo plazo que se trabajará durante todo el año con distintas actividades”

“Uno de los derechos de los niños es el derecho a jugar, a ser ciudadanos libres y que los niños se apropien de los espacios públicos que tiene nuestra ciudad. En este momento tenemos muchos espacios públicos que están siendo intervenidos, ya sea con juegos, con bancos, con arbolado, con rayuelas, con todo lo que implica el juego para los niños y niñas.”

“Para este domingo programamos una actividad en el Parque de las Infancias para que los niños se apropien de dos cuadras que estarán cerradas exclusivamente para ellos”.

Fuente Ceres Diario