Comienzan a vacunar con la 4° dosis a mayores de 80 años

La misma ya está siendo turnada y comunicada por las vías utilizadas en oportunidades anteriores, tales como mensajes de texto y correo electrónico.

Al respecto, el subsecretario de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, Sebastián Torres, precisó que “la aplicación de una segunda dosis de refuerzo surge del acuerdo de la última reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), y está destinada a personas de 50 años en adelante; personal de Salud y estratégico; y para aquellos que entre 12 a 49 años que presenten factores de riesgo. En todos los casos, deben haber transcurrido 4 meses desde la última inoculación”.

Al mismo tiempo, instó a la población que todavía no concurrió a aplicarse la tercera dosis a que lo haga. Y describió el escenario epidemiológico actual, como así también las medidas recientemente decretadas.

“Hay vacunas disponibles. Hemos comprobado que son seguras, muy efectivas y que, gracias a ellas, hemos evitado una tercera ola; estando hoy con niveles bajos de incidencia de la enfermedad y hospitalizaciones, gracias la inmunidad adquirida tras el megaoperativo de vacunación que en la provincia supera en un 10 % la población cubierta, en comparación con la media nacional”, destacó Torres. Asimismo, agregó que la población de mayores de 80 años a vacunar es de 55 mil personas.

Barbijo: “altamente recomendable” pero ya no obligatorio

En relación a la cantidad de casos de coronavirus en este momento y su impacto en los niveles de morbimortalidad, el subsecretario de Promoción y Prevención dijo que “las cifras son alentadoras, pero que no debemos bajar la guardia en el sostenimiento de las medidas de prevención ya conocidas”.

“En los últimos 14 días reportamos aproximadamente 600 casos, los fallecimientos han bajado, lo que nos permite decir que transitamos una ‘una nueva etapa de la pandemia’. No obstante, la recomendación es sostener, como siempre, los cuidados, pero fundamentalmente completar los esquemas de vacunación”, precisó el funcionario de la cartera sanitaria provincial.

Eso también determinó nuevos protocolos para informar la evolución de los contagios. “Desde el lunes pasado, en acuerdo con Cofesa y las provincias, generamos y hacemos público un reporte semanal sobre Covid”, dijo.

Por otra parte, Torres recordó que a partir de un decreto provincial y como resultado del consenso con el comité de expertos, el uso de barbijo que hasta ahora era obligatorio en espacios cerrados, pasó a ser altamente recomendable y no ya exigible. Y explicó los fundamentos de la medida: “Considerando que estamos en un promedio de 40 casos diarios en la última semana, que no hay internados en UTI con Covid, que hay una baja incidencia de la enfermedad y niveles de positividad muy bajos, el Gobierno provincial determinó que, por el momento, el uso del barbijo ya no es obligatorio”.