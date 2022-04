Mary Ramos: «Nos quieren tapar el bosque con un árbol»

«Está bien, pero primero que esté la resolución nacional, por eso se solicitó un cuarto intermedio. Lo que hay que debatir fuerte es la implementación en territorio de esa extensión horaria. No dudamos que la escuela es un buen lugar para que los chicos estén, por eso hay una alta aceptación de los padres a esta medida, pero miremos en qué condiciones están los edificios, para que extenderemos esa media hora por día, y si se asegurará la calidad educativa que se está pretendiendo. No todo pasa por solo escribir, o la matemática, debe ser más amplio» dijo Ramos.

La delegada de Amsafe departamental además dijo que «para nosotros hay temas que deben ser tratados urgente. Uno de ellos es traslado docente para la ruralidad, no puede ser que un docente esté pagando $ 4800 por día para ir a la escuela en remis. Eso hay que discutirlo, porque el boleto educativo rural acá es menor impacto, de boleto educativo acá la provincia no invierte nada, porque acá no hay colectivos como si los hay en Rosario o Santa Fe».

La indignación de Ramos estuvo en el tema comedores, «es una vergüenza que estén recomendando comer hígado, o mondongo a los chicos porque lo que aportan a ración de comida o copa de leche no alcanza. Hablan de otros temas como la media hora más, y no hablan de lo importante como la comida de los chicos. Nos están queriendo tapar el bosque con un árbol».