La oposición se unió y pidió una sesión especial en Diputados por la boleta única

Los principales bloques de la oposición le pidieron este miércoles al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, una sesión especial para la próxima semana, con el objetivo de discutir los proyectos que proponen establecer la boleta única en el sistema electoral argentino. El mecanismo se aplica desde hace diez años en Santa Fe.

El pedido fue encabezado por el diputado por Buenos Aires Florencio Randazzo, pero acompañado por Mario Negri (UCR), Alejandro "Topo" Rodríguez (Interbloque Federal), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), José Luis Espert (La Libertad Avanza), además de legisladores del PRO, la UCR y provincias.

La convocatoria que esperan que Massa realice es para el próximo jueves 5 de mayo a las 12 y en el pedido incluyeron los ocho proyectos de boleta única que tienen estado parlamentario.

Según se supo, la iniciativa nació en el asado que semanas atrás compartieron Juan Schiaretti, Gerardo Morales, Emilio Monzó, Randazzo, Rogelio Frigerio, Pablo Javkin, Graciela Camaño, Ángel Rozas y Juan Manuel Urtubey, entre otros.

Ese día, en la casa de Vicente López del ex mandatario salteño, se acordó empezar a impulsar una agenda legislativa, que tenía como punto central la boleta única, un reclamo que la oposición sostiene desde años atrás.

Tras varios contactos en las últimas horas, se acordó solicitar una sesión especial para empezar a plantear el tema, un año y medio antes de las elecciones nacionales. Ninguno de los proyectos de boleta única tiene dictamen, por lo que no podrá ser discutido en el recinto sin los dos tercios de los votos de los presentes para habilitar el debate.

"La idea es mostrar mucho respaldo en el recinto y forzar a que el oficialismo convoque a la comisión de Asuntos Constitucionales para tratar los proyectos", señalaron fuentes de la oposición a NA. Es decir, que el jueves 5 esperan conseguir quórum para sesionar en Diputados y allí reclamar que el Frente de Todos habilite a la comisión y luego el tema pase por allí, antes de hacer otro intento en el recinto.

También, los dirigentes de la oposición buscan que quede en evidencia que el oficialismo no tiene interés en instrumentar la boleta única en la Argentina.

