Michlig asume la presidencia de la UCR y llamará a "construir futuro"

Felipe Michlig asumirá esta tarde la presidencia del comité provincial de la Unión Cívica Radical acompañado de correligionarios de las distintas corrientes santafesinas; del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdez; del senador nacional Martín Losteau, del jefe de diputados nacionales, Mario Negri, y de dirigentes de otros diez partidos políticos santafesinos aliados de la UCR.

El plenario y el acto se harán en los Salones del Puerto desde las 18 y los oradores serán Carlos Fascendini (saliente presidente del comité), Negri, Lousteau, Váldez y el cierre estará a cargo de Michlig quien instará a las fuerzas presentes "a confluir y armar un proyecto superador para salir de la anomia actual de la provincia y llamar a construir futuro".

Michilig llega a la presidencia del comité provincial en el marco de un acuerdo entre las diferentes líneas internas partidarias y será acompañado por una mesa de ocho dirigentes (con paridad) y anunciaría que sumarán a esa conducción a las diferentes expresiones partidarias: juventud, mujer, trabajadores. El senador por San Cristóbal integra el Neo (Nuevo Espacio Organizado), grupo con fuerte desarrollo territorial, con buen número de legisladores provinciales así como de intendentes y presidentes comunales. Las restantes líneas internas tienen mayor presencia en las dos principales ciudades y cuentan con legisladores provinciales y nacionales.

En la mesa se sentarán -a pedido del propio Michlig- los delegados de los dos principales departamentos, esto es José Corral por La Capital y Julián Galdeano por Rosario más Federico Pezz por General Obligado, Carolina Osuna (Garay), Griselda Caffaratti (Constitución), María del Carmen Amero (San Martín), Fabián Bastía (San Justo) y una representante del Foro de Intendentes y presidentes comunales.

Los restantes delegados que asumen mañana son Emanuel Sagripanti (Belgrano), Mauricio Maroevich (Caseros), Sebastián Rancaño (Castellanos), Carlos Torres (General López), Hugo Rasetto (Iriondo), Javier Bircher (Las Colonias), Alberto Vallejos (9 de Julio), Marcelo González (San Cristóbal), Mario Enrique Migno (San Javier), Gastón Marconcini (San Jerónimo), Sebastián Heredia (San Lorenzo), Ariel Bolaño (Vera).

En semanas más, el radicalismo deberá conformar la mesa de conducción de la convención partidaria para dejar cerrado el proceso electoral interno. En este caso la conducción estará en manos del sector político que se impuso en la Paso del año pasado y encabezó las listas de senadores y diputados nacionales.

La mayoría de las fuerzas políticas invitadas al acto han confirmado su participación. Así estarán las históricas fuerzas que confluyeron en el Frente Progresista Cívico y Social santafesino y también en la conformación de Juntos por el Cambio. Anoche, en oficinas radicales se confirmaba que estarían Enrique Estevez, Antonio Bonfatti y Pablo Farías por el PS así como Cristian Cunha y Federico Angelini por el PRO mientras que también se sumarán Pablo Javkin (Creo), Emilio Jatón (Santa Fe Puede Más), más dirigentes del PDP, Gen, Coalición Cívica - ARI, Encuentro Republicano y Federal y Ucede.

Será la tercera vez que Michlig ocupe la presidencia del comité provincial. Antes lo hizo entre 2004 al 2006 y entre 2006 al 2008. Además de diversos cargos en la estructura política partidaria santafesina se desempeñó como tesorero del comité nacional entre 2001 al 2003. Fue presidente comunal de Ambrosetti, dpto San Cristóbal, localidad donde nació hace 58 y es senador por su departamento desde 1999.

Congreso

La senadora santafesina Carolina Losada recibió ayer en su despacho al ex intendente de Santa Fe e integrante del directorio de Enacom, José Corral. El encuentro fue para analizar la situación partidaria santafesina y también nacional. Losada no estará hoy presente en el acto de asunción de Michlig por integrar la comisión que discute los cambios en la conformación de la Corte Suprema de Justicia. En cambio sí estará en el acto el también senador Dionisio Scarpin.

Reglas y artículos de convivencia en Juntos Por El Cambio

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió con la participación de sus principales figuras y definió que para sumar aliados el próximo año todos los socios deberán estar de acuerdo. La decisión aleja la posibilidad de que el diputado Javier Milei se pueda sumar al armado del principal frente opositor, ya que más allá de las simpatías de los 'halcones' del PRO, tanto la Unión Cívica Radical como la Coalición Cívica no aceptan al libertario.

Al salir del encuentro, el titular de la UCR, Gerardo Morales, explicó que se establecieron "reglas y artículos de convivencia" para el espacio. Entre los puntos principales del acuerdo alcanzado se encuentra la "unanimidad para incorporar fuerzas políticas" a Juntos por el Cambio. "Milei no forma parte de Juntos por el Cambio y lo que busca es dividir este espacio, y en esto le hace el juego al kirchnerismo", expresó el gobernador de Jujuy. "Juntos por el Cambio es la única alternativa republicana, liberal y no anárquica" en la Argentina para derrotar al Gobierno en las elecciones del año que viene, señaló.

Además, Morales volvió a negar que haya existido un acuerdo con el Frente de Todos en el Congreso por el Consejo de la Magistratura y subrayó: "Esa información es falsa y es una calumnia".

El comunicado dice que "hay actores de la vida política que buscan el quiebre de Juntos por el Cambio, entre ellos Javier Milei, que no forma parte de JxC e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo. Somos el cambio sin anarquía. Fuimos y somos, hace más de una década, el límite al kirchnerismo que necesita la Argentina y la alternativa de cambio profundo", expresó el frente opositor en un comunicado. A la vez, defendió a Morales tras la versión sobre su pacto con la vicepresidenta Cristina Kirchner y el titular de la Cámara baja, Sergio Massa. "Hemos sufrido una operación de envergadura intentando involucrar al gobernador de Jujuy y Presidente de la UCR, Gerardo Morales, en una negociación con el gobierno por los cargos del Consejo de la Magistratura. Negamos esta falsa información de manera rotunda e insistimos en que el cargo de la minoría en el Senado corresponde a Juntos por el Cambio, el Senador Luis Juez. Además consideramos que este nivel de mentira atenta contra los valores democráticos de defensa de la verdad", indicó. Por último anuncian que "decidimos oponernos a la nueva maniobra del oficialismo en el Senado, que en esto se muestran juntos, de ampliar los miembros de la Corte para intentar tomar control de la misma".

Noticia de: El Litoral (www.ellitoral.com)