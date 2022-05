Guía completa del Censo 2022: todo lo que tenés que saber

1-¿Cuándo se hace el Censo 2022?

El miércoles 18 de mayo, desde las 8, los censistas comenzarán con el operativo.

2-¿Es feriado el día del censo?

El día del Censo es considerado como un feriado nacional con todos los alcances de la ley para los trabajadores.

3-¿Qué pasa si no hago el Censo 2022 Argentina?

Quienes no respondan o mientan sobre los datos, deberán pagar una multa. Esto está estipulado mediante la Resolución 35/2022 publicada en el Boletín Oficial. La multa mínima es de $1.076,36, mientras que la penalidad máxima puede alcanzar los $106.799,35.

4-Cómo hacer el Censo online, cómo obtener el comprobante y qué pasa si no me llega el mail del Censo digital

Se deberá ingresar a https://censo.gob.ar/ y seleccionar el botón “Censo digital” ubicado en el margen superior derecho de la pantalla. Luego se seguirán las instrucciones para generar el código único de la vivienda. Después se ingresará al cuestionario y se responderán las preguntas.

Luego de responder las preguntas el sistema le arrojará un código alfanumérico de seis dígitos que sirve para presentar al censista en el momento de la visita. De igual forma el sistema le enviará un mail a la casilla con la que se registró, con este código. En caso de no recibirlo, deberá aguardar a la persona censista y responder el cuestionario en formato tradicional.

5-Qué negocios abren el día del censo?

Podrán permanecer abiertos prestando servicios comercios e instituciones como: hospitales, centros de salud, estaciones de servicio y farmacias. Pero quedan prohibidas hasta las 20 horas las funciones teatrales, exhibiciones cinematográficas, competencias deportivas y en general toda clase de espectáculos y reuniones públicas al aire libre o en recintos cubiertos. Además, tampoco podrán abrir hasta las 20 los restaurantes, bares, rotiserías, panaderías y todo comercio de venta de artículos alimenticios y de bebidas.

6-Hay colectivos, trenes y transportes el Día del censo?

La legislación vigente estipula que el transporte público funcionará con el cronograma especial de domingos y feriados y será gratuito para todas las personas censistas.

7-Se puede salir el Día del censo?

Por tratarse de una jornada dedicada al censo, desde el INDEC pidieron no salir el miércoles. En caso de encontrarse ausente el día de la visita, desde el instituto recomiendan completar los datos de manera virtual y pedir al portero del edificio (o al vecino en el caso de una casa) que entregue la información al censista.

8-¿Tengo que estar en mi casa si ya completé el cuestionario digital? ¿Debo esperar al censista? ¿Tengo que imprimir el comprobante del trámite?

Las personas deben estar en su vivienda al momento de la visita porque deben entregarle el código alfanumérico de seis dígitos al censista.

En este sentido, desde INDEC señalaron que “si bien el Censo incluye la posibilidad de autocensarse en línea, el método sigue considerando que una persona censista visite cada vivienda para asegurarse que toda la población, los hogares y las viviendas del territorio argentino hayan sido contados”.

No es necesario imprimir el comprobante del trámite, sólo con mostrárselo al censista cuando visite la vivienda, queda registrado.

9-¿Es necesario que la persona censista ingrese a mi hogar?

No. Las autoridades sugieren que las preguntas se respondan desde la puerta de la vivienda por razones de prevención sanitaria.

10-¿Cómo reconocer al censista?

La persona censista usará una pechera, una bolsa con el logo del operativo donde llevarán los cuestionarios y una credencial con su nombre y apellido que los acredita como enviados del INDEC.

11- ¿Cómo se censan los hijos de padres separados?

Se deben censar donde residen 4 días o más a la semana, aunque tengan también otro hogar. Si pasan una semana en cada hogar, la respuesta más correcta, según la recomendación del INDEC, es el hogar en el que se encuentre el día del censo.

12-¿Cuántas preguntas son?

Son, como máximo, 61 preguntas únicas para todos los habitantes del país y están divididas en dos módulos: el del hogar -lo respectivo al acceso a servicios, características de la vivienda, entre otras condiciones- y el de cada persona miembro del hogar.

Ante cualquier consulta, INDEC puso una mesa de ayuda telefónica (0800-345-2022) que permanecerá abierta desde las 6 hasta las 24 horas, de lunes a viernes, y de 9 a 21 horas los sábados, domingos y feriados.