Caso Ayrton: La querella solicitará penas que irían de los 4 a 10 años de prisión 

A su vez, en el lugar se encontraron presentes la representante del MPA, Silvina Verney, fiscal a cargo del caso; la parte querellante de la familia, en representación de Hugo Parma y Carolina Bussi. Por su parte, el juez Cristian Fiz, fue quien presidió la misma.

Iniciando con el acto, se dio lugar a un repaso de lo sucedido en febrero de este año en la localidad de Ceres, donde el joven Ayrton Repetti perdió la vida luego de sufrir una puñalada, posterior a una pelea que se desencadenó en una fiesta.

Defensa

Comenzando con el debate técnico, el abogado defensor de los imputados, Adrián Roca, explayó su tesis donde afirmó que sus defendidos han sido agraviados de tres maneras. “En primer lugar, con la calificación del hecho. Segundo, las pruebas presentadas y, por último, la supuesta procesión de estas pruebas”, afirmó.

“El título de la apelación es injusta”, comenzó el abogado. Luego, en la exposición del caso y defensa, el profesional hizo hincapié en que los acusados de esta audiencia – cuyas iniciales son HJM y JLV – no fueron cómplices directos de lo sucedido. “En la audiencia imputativa, la fiscalía describió la existencia de solo dos partícipes secundarios y luego, un tercero. No describe cuál fue el aporte que contribuyó al homicidio de Ayrton Repetti por parte de los acusados aquí presentes”, explayó.

Continuando con su relato, el abogado Roca, explicó que existe un solo autor del hecho y este no se encontraba presente. A su vez, “la fiscalía dice que HJM y JLV se encontraban incitando a la pelea que tuvo lugar, pero lejos está del verbo matar”, explicó.

Por último, Roca volvió a reclamar por la libertad de sus defendidos ya que, según las pruebas presentadas por el mismo y los testimonios, los cuales tuvieron lugar en sus alegatos, HJM y JLV no habrían sido participes del asesinato de Ayrton Repetti.

Fiscalía

Una vez terminada la exposición por parte de la defensa, la Dra. Silvina Verney, procedió a responder en este debate. En primer lugar, exclamó por la confirmación de la resolución del juez para la prisión preventiva ya que, los acusados, “son cómplices de lo sucedido y, el día que se realizó la audiencia imputativa, los victimarios entendieron lo que sucedía”, afirmó.

“Los tres acusados se entrometieron en una fiesta a la cual no fueron invitados, al pedir que se retiren del lugar eso llevó a una discusión en la que la víctima, Ayrton Repetti, resultó herido”, sostuvo la fiscal. Luego, dirigiéndose a la defensa que anteriormente afirmaba que los acusados “no buscaban problemas”, preguntó: “si no querían discutir o tener problemas, ¿no resultaba ilógico que la persona que los acompañaba lleve un cuchillo?”.

La fiscalía nuevamente reafirmó la calificación del hecho, en la carátula de homicidio con participación de manera secundaria. Esto responde a que, gracias a esta participación por parte de ambos acusados presentes en la audiencia, el autor del ilícito pudo cumplir con el delito.

Querella

Con la presencia de la querella, el juez Fiz dio lugar a la palabra de los representantes de la familia. Estos coincidieron con la descripción de los hechos en base a las evidencias reunidas, uniéndose de esta manera, al pedido de fiscalía por la prisión preventiva hasta la resolución final.

A raíz de esto, la querella solicitó que los acusados cumplan una condena que oscile entre los 4 y 10 años en prisión por lo sucedido en febrero de este año en la localidad de Ceres. “Hay evidencias suficientes para reportar una colaboración no esencial en el hecho. Los acusados hicieron mucho más que llevar al autor del homicidio que los deja como partícipes y cómplices”, explayó Hugo Parma, abogado querellante.

Cabe aclarar que, al tratarse de una audiencia apelativa, el juez contará con 10 días hábiles para dar a conocer la resolución.

Con información y foto de Rafaela Noticias