Increíble; entraron a robar en La Casita del Niño

La maldad no tiene límites, eso ya lo sabemos, pero a veces toca ciertos límites, como en esta ocasión donde estos delincuentes tocaron a una institución que todos añoramos como la Casita del Niño, un lugar de refugio, contención y tantas otras cosas más.

“Encima que estamos muy mal, donde no ingresa un peso, no firmamos convenios y demás, no entrar a robar y se llevan lo poco que tenemos”, le dijo Luciana Torres a Él Departamental.