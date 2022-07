El Senador Provincial Felipe Michlig insistió en que “es imperioso que el Estado Nacional realice una rotonda en la intersección de RN° 34 y RP N° 39, en la localidad de Arrufó, de lo contrario las estadísticas luctuosas se seguirán incrementando” advirtió.

“Este es un pedido de toda la región que transita habitualmente por este corredor vial y sabemos del peligro que significa cruzar por la intersección de las rutas citadas, lo cual encuentra su fundamento en los lamentables y luctuosos siniestros de tránsito que se siguen sucediendo” aseveró el legislador.

Reclamos y advertencias

A través de distintos proyectos de comunicación desde el año 2019 (el último aprobado el mes anterior en la cámara de senadores) he advertido sobre el peligro existente y las consecuencias que se viene registrando a lo largo del tiempo por no contarse con una rotonda en esa región, sin embargo, las solicitudes siguen cayendo en saco roto y los siniestros se siguen sucediendo”.

“Es hora de que en forma urgente el Estado Nacional tome cartas en el asunto y que desde el gobierno de la provincia se hagan gestiones para que se realice esta obra de vital importancia. La inversión para el presupuesto nacional es ínfima, sobre todo si es para salvar vidas. Solo es cuestión de sensibilidad, sentido común y decisión política”.

Asimismo el legislador recalcó que “es imperioso que provincia y Nación se comprometan con esta situación”, agregando que “ambas rutas concentran un alto nivel de tránsito, en particular de camiones y colectivos que unen el norte con el centro y sur de nuestro país, y las terminales portuarias. Sin embargo, en el cruce indicado no solo no existe rotonda, sino tampoco elementos reglamentarios que obliguen a disminuir la velocidad y ordenar la circulación, ni puentes, lo cual provoca un grave riesgo de accidentes constante, más los tantos accidentes luctuosos ya ocurridos”.