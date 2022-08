«Sin dudas que las situaciones de alteración de variables, particularmente la cambiaria, alteró el poder adquisitivo y el despliegue de una actividad que venía con normalidad en toda la estructura de la provincia», dijo en referencia a los paros de los sectores públicos y agregó: «No tenemos dudas de la necesidad, y ese fue nuestro planteo para nuestra política salarial anual, de que el salario le gane a la inflación. Para eso se pautó una revisión antes de fin de año para corregir si veníamos con alguna deficiencia».

En ese sentido, Perotti dijo que la discusión está en si se adelanta o no la paritaria. «Nosotros tenemos una sola caja. De esa caja es de donde surgen los recursos para pagar al sector de la salud, de la seguridad, a todos los trabajadores públicos. De esa caja surge toda la política alimentaria para los sectores más débiles, más vulnerables y que son los que ante el aumento de la inflación sufren el mayor perjuicio»

«Con lo cual –argumentó– tener que resguardar las variables de asistencia, de personal, de acompañamiento a los sectores productivos donde también se genera una instancia de inestabilidad en ver cómo es el comportamiento de los recursos, la fluidez de los recursos propios en la instancia de recaudación y como pasó en muchos lugares, los ingresos se mantienen y los gastos suben. También nos pasa a nosotros, como le pasa a una familia. Tenemos la responsabilidad de ese equilibrio, de poder llevar esta situación donde los que más tienen hagan un esfuerzo mayor y nosotros tratar de cuidar al máximo cada uno de los recursos que tenemos y disponemos los santafesinos y seguir dialogando».

Luego destacó el despliegue en todo el territorio de herramientas como Billetera Santa Fe y el Boleto Educativo Gratuito que también «ayudan mucho en una coyuntura difícil». El gobernador volvió a hacer hincapié en que como Estado se intenta que todos los sectores, particularmente los más vulnerables, puedan llevar esta situación de la mejor manera.

«Estamos en una semana que va a haber anuncios, queremos saber de qué se trata, saber cómo las provincias reciben esas medidas, qué impacto tienen sobre la actividad de cada uno de nosotros. Seguramente con todas esas variables incorporadas todos los sectores analizarán este momento. Entiendo parte del reclamo, de la misma manera que ellos seguramente entienden que estamos en un momento de espera de acciones, de resultados y, ojalá, de un equilibrio del esquema cambiario y de la inflación para generarnos una economía real que tenga la potencia que venía teniendo en los niveles de inversión, de producción y de generación de empleo», añadió.

Al momento de ser consultado por la llegada de Massa al Ministerio de Economía, Perotti expresó su deseo de éxito a esta nueva gestión para que «se pueda resguardar y controlar la situación cambiaria» y que eso «no afecte el normal desenvolvimiento de la economía real, tal como se venía dando hasta hace pocos días atrás».

«Frente a esas instancias –continuó– queremos que se estabilice la cuestión cambiaria para que todo el potencial vuelva a desplegarse en todo el sector productivo. En el momento donde pueda haber incertidumbre, nosotros tenemos que llevar certezas. Sembrar se va a sembrar y hay que acompañar a ese productor para que lo haga con la certeza del acompañamiento de la nueva ley de seguros agrícolas; al sector pyme industrial, que está pensando en invertir, que tenga el aliciente como para seguir adelante en esas decisiones. Si aprovechamos y removemos cada obstáculo que tenga el sector productivo, Santa Fe ganará un espacio importante».

Ante la pregunta de UNO sobre si se reunirá con Massa y si puede llegar a cambiar en algo el acuerdo por la deuda histórica de coparticipación que la provincia tiene con Nación, Perotti contestó: «Nos reuniremos la semana próxima o cuando la agenda del ministro lo permita. Terminó la feria judicial y es la Corte Suprema de Justicia la que tiene en análisis el tema. Ojalá podamos tener allí una respuesta inmediata del máximo tribunal que es el que tiene que homologar lo acordado. No veo que haya de parte de la Nación algún deseo de no cumplir una norma homologada por la Corte habiendo los dos firmado ese acuerdo».

Luego, consultado sobre las respuestas para los reclamos de las víctimas de hechos de inseguridad y de violencia, el gobernador dijo: «El tema de la seguridad es de dimensiones importantes en la provincia. El desarrollo de toda una estructura criminal en los últimos años tiene una dimensión que todos podemos apreciar. No es algo que decimos que mañana se pueda terminar apretando un botón. Es algo que fue creciendo, que fue ganando poder y que no se desarma de la noche a la mañana. Sí tenemos la plena convicción de seguir enfrentándolo y ese enfrentamiento lleva a desplazamientos en distintas zonas, a disputas territoriales crecientes».

«Nosotros no usamos eufemismos para hablar de discusiones interpersonales, son disputas de territorio entre bandas o clanes. Disputa en territorio de la narcocriminalidad. Allí es donde hay que estar. Seguir siendo firmes en esto es lo que nos lleva a tener cada vez más detenciones, más operativos que necesitamos que se coordinen de la mejor manera con quien maneja la política criminal en la provincia y que es el Ministerio Público de la Acusación para tener el mayor nivel de efectividad y el acompañamiento a los familiares de las víctimas», dijo Perotti y recordó que en la reunión de la semana pasada los familiares de víctimas tuvieron un reclamo fuerte respecto al funcionamiento y a los tiempos de sus causas con el MPA.