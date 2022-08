Luego de una interrupción por el “SchnellerGate”, la Ceresina retomó su competencia en Primera y Reserva con la 2° fecha del torneo clausura.

El viernes, en cotejo adelantado, Arrufó había vencido a Unión Juventud de Bandera por 2 a 1 con ambos tantos de Díaz, y en el cierre de la fecha, Central venció a Ambrosetti.

El equipo conducido por Mario Chialva jugó mal, pero terminó ganando los primeros tres puntos del certamen. Mauricio Farías, viniendo del banco, y Elias Escalada, dos goles que nacieron de pelota parada, marcaron la única distancia entre un equipo y el otro.

El cotejo solo tuvo para evaluar los dos goles, porque el resto fue por momentos un espanto. Central y San Lorenzo de Ambroseti estuvieron muy lejos de brindar un buen espectáculo.

En Tostado, CACU obtuvo dos resonantes victorias. En primer ganó 1 a 0 con gol de José Muñoz en el primer tiempo.

En el oeste del departamento Libertad se impuso ante Unión San Guillermo 2 a 0 y se quedó con un nuevo clásico de la región.

Partidazo en San Cristóbal

Para el espectador neutral, o el de Selva que pagó una entrada, lo valió, amortizó lo gastado porque realmente los jugadores y el partido lo valió.

Fue Ferro quién empezó mejor, con un Sotomayor encendido fue ganando metros en la cancha y dominaba las acciones, encontraba los espacios siempre a espaldas de los centrales o laterales que marcaban en línea e insinuaban una y otra vez, pero llamativamente, después del gol de Baudino, se vino abajo, o mejor dicho los santiagueños no acusaron el golpe y mostraron su mejor versión.

Desde el minutos 25 para adelante “los Córdoba” hicieron lo que quisieron. Tuvieron movilidad, capacidad y gol, fueron efectivos en el momento que hubo que serlo y llevaron a Selva a su segundo triunfo en fila, algo impensado hace unos meses atrás.

Posiciones Primera

Selva 6- CACU 4- Unión Arrufó 4- Libertad 4- San Lorenzo Ambrosetti 3- CCAO 3- Unión CyD 3-Unión y Juventud 1- Ferro 0- CAT 0- San Lorenzo T 0

Próxima fecha:

Central vs CAT

Unión Arrufo vs San Lorenzo

Unión SG vs Unión Bandera

San Lorenzo A vs Ferro Dho

At. Selva vs Libertad

Libre. CACU