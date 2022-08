(Fuente El Litorial) La violencia no respeta procedencia social.Esta vez la noticia no proviene de algún barrio de Rosario o Santa Fe. El ataque fue hacia cadetes del Liceo Militar de Santa Fe. La víctima fatal fue Rubén Walesberg de 71 años y era chofer del transporte Tío Mario. Todos los viernes llevaba en su camioneta Mercedes Benz un contingente de cadetes del Liceo Militar a sus hogares, en la ciudad de San Javier. Este viernes al mediodía, durante una parada en el trayecto, fue brutalmente asesinado por un ex alumno de la institución, que además apuñaló a cuatro de los pasajeros (menores de edad) antes de ser apresado por la policía.

Se desconocen por el momento los motivos del ataque. Las primeras versiones señalaban la posibilidad de un asalto, pero esta hipótesis ya prácticamente fue descartada. Como era habitual, luego de la semana de clases, Walesberg o "Bigote" (como lo conocían en San Javier) pasó este viernes a buscar a los cadetes por la entidad educativa del Ejército llamada "General Belgrano", en la ciudad de Santa Fe.

En el trayecto, era parada "obligada" una panadería ubicada en el distrito costero de Colastiné Norte, a la vera de la ruta provincial 1, aproximadamente en el kilómetro 1,5. Allí, los chicos compraban comida para el viaje.

El asesino seguramente sabía de esta rutina (casi todos en el Liceo la conocían) y allí los esperó, oculto en las inmediaciones, con un arma blanca de importantes dimensiones. Fue entonces que el criminal amenazó a otro de los pasajeros para que se ubique en el asiento del conductor y arranque. La camioneta avanzó con rumbo norte por la ruta, mientras adentro el agresor seguía "tirando" chuzazos a los demás adolescentes, que se defendían como podían.

Alertada por llamados a la Central de Emergencias 911, una patrulla del Comando Radioeléctrico de la Costa interceptó la trafic en el kilómetro 6,6, ya en jurisdicción de la ciudad de San José del Rincón.

Rápidamente, los uniformados redujeron al homicida y lo esposaron. Poco después se supo que se trataba de un ex alumno del Liceo, quien había cursado hasta el año 2019 en la institución, donde habría cometido graves faltas de conducta. Sus iniciales son M.T.K. y tiene 19 años.

La fiscal de la causa, la doctora Ana Laura Gioria, dispuso que el aprehendido -que tiene domicilio en la localidad de Humboldt- sea identificado por homicidio doloso calificado y lesiones dolosas calificadas reiteradas. Según medios capitalinos que entrevistaron a ex compañeros del imputado comentaron que la conducta del joven cambió durante la pandemia, donde provocó una fuerte polémica por la educación a distancia.-