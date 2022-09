"Nenu", el tipo de "un millón de amigos"

Se fue Nenucho, y con él una parte de la Escuela 40. Tipo fortachón, de voz ronca e imponente. Se llamaba Guillermo, pero para todos era "el Nenu".

Para nosotros, los viejos jóvenes o para quienes aún son adolescentes y pasamos o pasaron por el Colegio Nacional, no fue un tipo más. Para muchos un papá, para otros un abuelo, un consejero... Nunca escapó o renegó de sus creencias, ya sean políticas, regiosas, sociales o deportivas.

Del ferrocarril al kiosco, del kiosco a la escuela y el olor inconfundible de los cariocas o las pizzetas.

El Racing con su querido básquet, su amada laguna La Verde y la peña con amigos en el Bochin del Cholo. Su familia, sus nietos y el “Ian”, la cantina y miles de recuerdos, los que dejó y los que se llevó. Se fue parte de la historia de la ciudad, pero nos quedará una marca en el corazón de todos los que lo conocimos y pudimos reirnos junto a él.

Quedan muchos recuerdos, anécdotas e historias del Nenu, como la última nota que nos dio por el festejo sorpresa de sus 80 años, el 18 de febrero del 2020. Fue un merecido festejo y la reconfirmación de su gente que lo amaba y que lo conocía desde muy joven. En ese momento, Nenu agradeció a todos por ese precioso regalo junto a la familia que formó y a los amigos que cosechó a lo largo de la vida. Ese día estaba muy feliz y repartió abrazos para todos.

"La verdad que no estaba en San Cristóbal, no me lo esperaba y no lo sabía, llegué el viernes a la tarde y me dijeron que veníamos a Racing a comer algo acá. Están todos, vinieron mis sobrinos y mis primos de afuera, fue una sorpresa tremenda. Ochenta son muchos años, lo importante es que estoy caminando. Cuando dicen que los amigos se cuentan con los dedos de una mano, les digo que están locos, yo necesito muchísimas manos para los amigos que tengo, son mis amigos del alma y este es un lugar especial para mí. Es una fiesta hermosa, quiero agradecer a mi hija, a todos los que estuvieron en la organización y a los que vinieron”, expresó conmovido Nenucho en su festejo número 80.

A los 82 años nos dejó fisícamente, pero su huella no se borrará jamás en el corazón de todas las personas que tuvimos el enorme placer de poder conocerlo.