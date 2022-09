“Insatisfechos”, así salieron los gremios del sector docente de la paritaria con el Gobierno provincial, durante la cual se efectivizó la propuesta al magisterio que, en cuanto a porcentajes, es la misma que horas antes puso sobre la mesa de los empleados estatales: otro 31% de aumento escalonado. De esta manera, considerando la pauta anterior que se venía liquidando, se totalizará un 77% de incremento salarial para fin de año, con una cláusula de revisión en diciembre.

El incremento salarial, que se dió a conocer en sendas paritarias, consiste en un 20% en septiembre, replanteando lo que restaba liquidar de la pauta de marzo (8%), a la que se sumó un 12%. Luego, de forma escalonada se abonará un 7% para el mes de octubre, un 7% para noviembre y un 5% para diciembre, con “cláusula de revisión” que implica evaluar la evolución del salario respecto de la inflación.

Al salir del encuentro, que se llevó a cabo por poco más de dos horas y media en la sede del Ministerio de Trabajo, Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe Provincial, indico que la propuesta “va a ser bajada a las bases para que definan” pero dijo que los deja “insatisfechos”.

“Indudablemente que esperábamos más; un incremento que nos permita recuperar el poder adquisitivo del salario: creemos que 20% en el mes de septiembre es un porcentaje que no alcanza a cubrir las expectativas que teníamos los trabajadores”, resaltó. Y añadió: “Creemos que, en materia salarial, se debería revisar esa propuesta”, aún así va a ser puesta a consideración para que “los compañeros democráticamente decidan”.

Esta paritaria venía tensa porque el viernes pasado, a través del sistema SARH -que es el que se usa para la liquidación de sueldos del sector-, los docentes se encontraron con la novedad del descuento de los días de paro, que fueron 11 en total en agosto. Tanto dirigentes de Amsafe como del Sadop salieron ese mismo día a denunciar y rechazar esa situación, si bien aún el descuento no se hizo efectivo en los bolsillos de los maestros y quedó sujeto a la negociación.

Con relación a ese tema, Alonso dijo que “en caso de aceptarse la propuesta paritaria, el Gobierno no va a hacer efectivo el descuento de los días, pero propone una recuperación de contenidos para el presente ciclo lectivo, que sería a través de las prácticas pedagógicas y desarrollando actividades hasta el 23 de diciembre”.

Por su parte, Pedro Bayúgar, secretario general del Sadop Santa Fe, señaló: “Hay aspectos que, efectivamente, nosotros coincidimos y podríamos destacar en lo no salarial; en lo salarial, estrictamente, entendemos que no nos satisface y comprendemos que la situación tiene que ser acordada en función de un concierto nacional, de la inflación, de los requerimientos lógicos de los trabajadores y, por lo tanto, desde ese punto de vista, nos parece que no alcanza”.

“Más allá de eso -agregó-, lo vamos a poner a consideración de los compañeros y decidirán aceptar o no aceptar, sabiendo que rechazar implicará descuentos y algunas otras cuestiones que tienen que ver con lo propuesto por el Gobierno y, de aceptarlo, tendremos una política salarial un tanto mezquina que seguramente en diciembre se tendrá que revisar”.

UDA decide el jueves

La Unión de Docentes Argentinos contó con la presencia de la secretaria adjunta, profesora Mariela Rossi, representando al sindicato ante las autoridades del Ministerio de Educación y la cartera de Trabajo participó de la paritaria salarial, donde recibió la propuesta de un incremento a partir de septiembre del 20% que reemplaza al porcentaje acordado para este mes según la propuesta de marzo del presente año, además de aumentos del 7% a partir de Octubre, otro 7% para noviembre, y un 5% a partir de diciembre, con revisión en la primera semana del último mes del año.

En tal sentido, desde la UDA marcaron “fuertes diferencias al acta que ha sido cuestionada en algunos puntos”, expresaron en un comunicado.

Por último, el gremio informó que los porcentajes propuestos serán analizados el próximo jueves en reunión con los delegados escolares de toda la provincia de Santa Fe.