¿Qué harán los alumnos los días que Argentina juegue el Mundial de Fútbol Qatar 202? La pregunta comenzó a rondar en la cabeza de ministros de educación, maestros y chicos. La respuesta mayoritaria de las provincias es que “nadie quedará eximido” de ir a clase y hasta ahora solo en Mendoza no descartaron que los chicos puedan entrar más tarde cuando Argentina debute el 22 de noviembre contra Arabia Saudita.

Y en Santa Fe, en particular, la ministra Adriana Cantero, tras la confirmación de la extensión de clases hasta el 23 de diciembre cuando el Mundial termina el 18, confirmó que si bien en esa fecha no se justificarán las faltas, “se podrán ver los partidos en las aulas pero serán disparadores para trabajar contenidos”.

El segundo partido asegurado no será para evaluar escolarmente en la provincia ya que la selección juega el sábado 26 de noviembre, a las 16, contra México. Pero el tercer encuentro sí será en hora de clases por la tarde: el combinado se enfrentará a Polonia, el miércoles 30 de noviembre, a las 16.

Con esos horarios confirmados, Cantero dijo que se distribuirán “algunas orientaciones para trabajar en las áreas como geografía, historia, cultura, matemática, lengua y arte”.

Ya en el mes de julio, Educación de la Nación a cargo de Jaime Perczyk, había recomendado que las escuelas hicieran un aprovechamiento pedagógico de la Copa del Mundo y que, siguiendo esa línea, los establecimientos educativos proyectaran -de algún modo- los partidos a los alumnos. Tras ese consejo, el mapa quedó así:

Entre Ríos tampoco dará asueto, las escuelas que tengan los recursos podrán pasar los partidos y se trabajará el tema en clase.

Desde el ministerio de Córdoba recordaron que “nunca hubo suspensión de clases por el Mundial y esta no va a ser la excepción”. Por eso el aprovechamiento pedagógico será “en la previa, durante y luego del evento”, describieron, y agregaron. “El Ministerio no obliga ni prohíbe. Los que puedan verlo, lo verán y lo usarán como una oportunidad pedagógica y de recupero del clima institucional. Los que no lo planifiquen así, harán lo que hacen habitualmente”.

En el norte del país, en las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán, se replicará la acción santafesina. También incorporarán al Mundial como contenido pedagógico.

En Santiago del Estero solo autorizan ver los partidos en clase cuando juegue la selección y no habrá suspensión de clases.

En Misiones y Corrientes consideraron que la forma de evitar el faltazo masivo será habilitar que se vea en las escuelas los partidos. Y en ese sentido el ministro Miguel Sedoff adelantó que se pondrán actividades lúdicas y educativas relacionadas con el Mundial en la sección “Hora libre” de la plataforma Guacurarí.

Desde el ministerio de Educación de San Juan se expresó que la Copa ocurrirá “en un momento de cierre e integración, por lo que queda un poco afuera para abrir nuevas temáticas (de trabajo)”.

En Mendoza destacaron que “los partidos se podrán ver en la escuela”, y no se descarta que los chicos puedan entrar más tarde el 22 de noviembre, cuando la Selección debute a las 7 de la mañana.

En Neuquén dejaron librado a las familias “decidir enviar o no a las y los estudiantes en las fechas afectadas por partidos, teniendo en cuenta la reglamentación institucional sobre inasistencias”.

Y en Tierra del Fuego aseguraron que trabajarán pedagógicamente porque “todos o casi todos los establecimientos educativos de la provincia tienen dispositivos, sea televisor o proyector”.

Las universidades

De las más de 130 instituciones de educación superior que hay en el país y que nuclean al 20% del estudiantado de grado coincidieron en decir en un relevamiento que hizo la prensa porteña que no habrá una bajada de línea general sobre el tema. No no habrá asueto y se espera que las facultades proyecten los partidos en espacios comunes como bares estudiantiles o aulas magnas.