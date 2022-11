Mary Ramos, del sindicato docente, tras escuchar declaraciones de Juan Manuel Pusineri, el ministro de trabajo de la provincia, haciendo alusión a que no hubo errores en la liquidación de haberes y el impacto del impuesto a las ganancias, sostuvo «para nosotros no es un tema terminado, y que las manifestaciones de Pusineri no sean una última palabra. Porque asi como el impuesto a las ganancias es un tributo nacional, la provincia recibe lo que deriva de ese impuesto» dijo.