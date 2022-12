En dialogo con Máxima FM dijo, «este reclamo era el que quisimos entregarle a la ministra y no lo recibió. Esto no es nuevo, ahora tomó repercusiones porque los medios lo tomaron y lo compartieron. No se puede permitir que los docentes o cualquier trabajador tenga que soportar estas temperaturas, arriesgando su salud, para tener que ir a prestar su trabajo. Nos preguntamos, ¿dónde están las condiciones de trabajo? los funcionarios no piensan cuando establecen los calendarios lectivos que acá en este departamento se atraviesan en estas condiciones?» se preguntó.

Para Ramos, «el boleto educativo es un buen programa, funciona muy bien en las grandes ciudades, pero en este departamento San Cristóbal y 9 de Julio no funciona. Acá hay otras condicionantes, entre ellas que acá no hay servicios de micros a cada rato para que los docentes viajen hasta las escuelas. Los maestros no salen a hacer dedo porque les gusta, lo hacen para cumplir con su labor y evitar sanciones y descuentos. Algunos que no saben nada, aconsejan que se compren un auto, con que sueldo se va a comprar un automóvil una docente con pocos años en la docencia».

Hay soluciones, «claro que las hay, y vamos a seguir insistiendo para que las compañeras puedan solucionar esto. Nosotros planteamos soluciones, si hay voluntad de los gobernantes esto se soluciona».

En la actualidad son más de 116 docentes que tienen que hacer malabares, arriesgar su vida en las rutas apelando a hacer dedo para llegar a una escuela del departamento, y dar clases. «Nadie tiene ganas de llevar a una maestra en ruta, hoy son otros tiempos, y en eso tenemos que trabajar para mejorar las condiciones laborales de todos los maestros, no solo el de las grandes ciudades»