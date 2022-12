Una serie de reuniones bilaterales y conjuntas se fueron conociendo en las últimas horas del viernes y confirmadas por los actores participantes los que a su vez empezaron a dar cuenta a otros actores integrantes de la futura coalición. En cambio, el ruido mayor parece ser el interno dentro del Pro donde sectores identificados con Horacio Rodríguez Larreta aseguran no haber sido ni informados ni convocados a participar. No obstante, el titular del PRO santafesino, Cristian Cunha fue uno de los actores principales de las charlas. Fue acompañado por el diputado José Núñez y el ex Lucas Incicco.

Este viernes, el radicalismo sentó en la mesa al titular partidario, Felipe Michlig, así como a Julián Galdeano y a Mario Barletta, según trascendió. En cambio, Enrique Estévez y Rubén Galassi fueron alguno de los interlocutores del socialismo. En determinado momento de la jornada se sumó Pablo Javkin, el intendente de Rosario jaqueado el jueves por la toma del Palacio de los Leones.

“La reunión bilateral entre el PRO y el socialismo fue la llave de estos encuentros”, admitió uno de los radicales presentes en el encuentro donde se priorizó hablar de estrategias, programas y de cómo encarar la tarea en la provincia y también a nivel nacional. Actores del PRO y del PS admitieron el encuentro bilateral previo.

Tras el encuentro se activaron algunos contactos telefónicos especialmente con las fuerzas que conforman Juntos por el Cambio en la provincia para advertirles sobre las reuniones calificadas de exploratorias y negando cualquier tipo de acuerdo ya cerrado. Es más, se esperan en la previa a la Navidad una serie de nuevos encuentros para intentar llegar con las definiciones en febrero cuando -se estima- el gobernador Omar Perotti hará el llamado a elecciones.