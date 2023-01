Crece la opción del turismo comunitario, mutual y cooperativo en Argentina

En los últimos años se viene consolidando en nuestro país la opción del turismo comunitario. Estas experiencias comparten el objetivo de un turismo fundado en la cooperación y la democracia participativa, orientado al cuidado del ambiente, a la promoción de la cultura, a la generación de trabajo decente, al acceso al turismo como un derecho y al desarrollo sostenible. La actividad turística puede tener gran impacto para la promoción del desarrollo local sostenible, dada su capacidad para poner en valor la cultura y el ambiente de cada territorio, generando trabajo y desarrollo económico.

El turismo comunitario, cooperativo y mutual es una manera novedosa y participativa de hacer turismo y que permite el desarrollo de muchas localidades que tienen recursos turísticos, gastronómicos, fauna, flora, historia, tradiciones etc. que pueden ser mostradas en programas y circuitos generando participación y trabajo decente, como lo hizo el pueblo de Pipinas de provincia de Buenos Aires y que encuentra otras expresiones similares en Alpachiri Tucumán y Jujuy etc.



En este sentido las organizaciones cooperativas, mutuales y comunitarias, por estar centradas en la promoción del bien común y por estar fundadas en la ayuda mutua y no en la competencia, resultan especialmente capaces de liderar estos procesos, si a ello sumamos los municipios, los clubes, las cooperativas de usuarios de servicios públicos etc. podemos visualizar el enorme potencial que tienen estas iniciativas pensadas para “pueblos del interior del interior” que quedan marginados de la industria turística.

El diario “Tiempo Argentino” realizo una nota sobre la experiencia de la localidad de Pipinas “Pipinas, un pueblo pionero en turismo cooperativo”.

Pipinas está a 108 kilómetros de La Plata por Ruta Provincial 36, con acceso por el Km. 152. En Punta del Indio, que queda a 25 kilómetros de Pipinas, está la Reserva de Biosfera declarada por la UNESCO. En esta localización, se desarrolla un turismo con base comunitaria y cooperativa. Un hotel puesto en valor por sus habitantes, paseos culturales, gastronomía, vida rural y naturaleza, entre otras opciones.

El tema de Turismo Comunitario está en ebullición y desde allí se generan ideas y propuestas innovadoras un ejemplo de ello es La EPA, Escuela Popular de Anfitriones, es la Primera Escuela de Concientización Social con Orientación Turística del país dedicada a formar personas solidarias/ hospitalarias dispuestas a construir tejido social como base para un desarrollo turístico de escala humana que genere trabajo genuino y duradero de una forma organizada. EPA es una propuesta del diario El Pionero que desde Mar del Tuyu sale para toda la costa Atlántica de Argentina. Esta es una experiencia educativa inédita en el campo social y del turismo tendiente a transformar los “recursos humanos” de una ciudad turística en los “atractivos humanos” de una comunidad turística.

Cuando armamos esta nota no podemos dejar de pensar en el enorme potencial existente en nuestro país, a modo solo de ejemplo, tomando solamente la provincia de Córdoba, los pueblos del norte que aún mantienen el Camino Real con sus historias, tradiciones gastronómicas, a las que se suman circuitos del vino, y paisajes inolvidable al que podemos sumar su gente. Si miramos al noreste está a la nueva área protegida, el Parque Nacional Ansenuza que representa un total de 661.416 hectáreas, incluye la laguna de Mar Chiquita o Mar de Ansenuza, que es el mayor lago salado de Sudamérica y el quinto a nivel mundial. Junto a los bañados de Río Dulce conforman un enorme humedal, que es considerado un espacio fundamental para la conservación de la biodiversidad, ya que forma parte de la lista de Sitios Ramsar, que integran los humedales de importancia internacional.

El Parque Nacional Ansenuza alberga el 66 % de todas las especies de aves migratorias y playeras registradas en la Argentina. También concentra casi el 36 % de la avifauna del total del país y el 85 % de las 447 especies de aves citadas para la provincia de Córdoba. Esto lo convierte en uno de los sitios más importantes para la conservación de las aves del centro del país y de especies migratorias de Sudamérica.

Alrededor de la Laguna encontramos localidades como La Para, Marul, Balnearia, Miramar y otras no tan lejanas como Villa Santa Rosa lugar de nacimiento del primer santo de Argentina El Cura Brochero y que acaba de cumplir sus 301 años de vida, sumamos importantes mutuales y clubes que pueden desarrollar turismo comunitario como un servicio destinado a potenciar el desarrollo local y regional y generando trabajo decente. Por supuesto podríamos seguir enumerando posibilidades en todas las regiones de la provincia y otros lugares de Argentina donde abundan los ejemplos y posibilidades.