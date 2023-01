(Fuente: Ezequiel Nieva-Aire de Santa Fe) Toda la provincia de Santa Fe se encuentra en situación de emergencia agropecuaria debido a la sequía, pero el panorama es particularmente dramático en los departamentos del noroeste: Vera y 9 de Julio. Allí se conjugan la falta de lluvias y la mortandad del ganado, todo ello agravado por el efecto de la sequía sobre el río Salado, que está seco en varios tramos.



Los datos duros eximen de mayores comentarios. En la zona de Tostado, cabecera del departamento 9 de Julio, llovieron solo 758 milímetros en todo 2022. En 2021 habían caído 1.104 milímetros. En la localidad de Pozo Borrado, 35 kilómetros al norte de Tostado, llovieron apenas 510 milímetros en todo 2022, mientras que el año anterior habían caído 790 milímetros.

Productores de la región estiman que, debido a la prolongada sequía –que lleva más de tres años–, murieron más de 3.000 animales sumando los cuatro departamentos del norte santafesino: General Obligado, Vera, 9 de Julio y San Cristóbal.

Como si fuera poco, el panorama se agravó en los últimos meses debido a la decisión de las provincias de Salta y Santiago del Estero de cerrar las compuertas del río Salado, lo que impide el flujo de agua hacia la zona norte de la provincia de Santa Fe.

En las localidades del norte santafesino, los productores trasladan el agua de las maneras más diversas.

“Es un tema habitual. Santa Fe está aguas abajo y el río viene desde Santiago del Estero. En épocas de sequía, cierran las compuertas para aprovechas mejor el poco caudal de agua”, contó el periodista Francisco Terré, director del periódico 9 de Julio, en diálogo con AIRE.

“Ellos tienen el riego de los cultivos, que muchos lo hacen a manto, dejando que escurra el agua por la pendiente natural y la usan primero ellos. Y si no hay agua en la compuerta, para ellos no pasa nada. Es una situación permanente, una pelea de toda la vida”, agregó.

“Independientemente de eso, estamos en una situación de sequía con lluvias por debajo de la media y el tema es que después, con los calores que están haciendo, se chupa toda la humedad. Es cierto que hay muertes de animales. La situación es compleja. No hay mucha agua, no hay pastos porque no llueve y muchos productores no pudieron sembrar. Y los que pudieron sembrar están complicados porque no tenemos lluvias”, completó Terré.

Santa Fe, una provincia en emergencia por la sequía

El viernes 25 de noviembre de 2022, el gobierno provincial publicó el decreto N° 2.476 firmado por el gobernador Omar Perotti por el cual se declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario pata el departamento General López y, además, se estableció la prórroga de la emergencia para los otros 18 departamentos de la provincia de Santa Fe, que ya se encontraban en esa situación desde el 1° de julio.

La emergencia agropecuaria estará vigente hasta el 31 de mayo del 2023. El objetivo es acompañar a todos los productores santafesinos cuyas explotaciones agropecuarias fueron afectadas por la prolongada sequía y la falta de lluvias.

En el departamento Vera se secaron todas las reservas y los animales no tienen pasto ni agua.

El principal beneficio de la declaración de emergencia es el diferimiento del vencimiento de los impuestos provinciales. Así, las seis cuotas del Inmobiliario Rural correspondientes a 2022 podrán ser canceladas por los productores afectados entre junio y noviembre de 2023.

En Vera la gente se pelea por el agua

A fines de 2022 la situación era tan difícil que la intendenta de la ciudad de Vera, Paula Mitre, debió reconocer que a pesar de los esfuerzos de los municipios y las comunas para garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano –y también para la ganadería–, la realidad es que “hoy la gente se está empezando a pelear por el agua”.

En diálogo con AIRE, a principios de diciembre de 2022, Mitre contó que las represas de los productores están secas, así como los espejos de agua que había en la zona. Por ese motivo, las napas bajaron y se salinizaron, al mismo tiempo que se empezaron a observar problemas con el arsénico.

La sequía y la falta de lluvias no solo afectan la provisión de agua potable, también impactan de lleno sobre la producción ganadera. Mitre explicó que se hace un esfuerzo muy grande para llevar agua a los animales. Sin embargo, admitió que pese a las acciones que se están realizando “se están perdiendo cabezas de ganado. La condición corporal de las vacas de cría es mala, ya hay vacas caídas y mucha mortandad”.

“Los animales ya no tienen fuerza ni para pararse”

A fines de diciembre, Yolanda Arce –representante a una organización de pequeños productores–, describió en diálogo con AIRE la situación que se vive en la localidad de La Guampita, departamento Vera, donde se sufre día a día la mortandad de los animales debido a que ya no tienen recursos para mantenerlos.

“No llueve y la gente ya agotó todos los recursos que tenía. Vendieron los terneros y ya se gastaron toda la plata en alimentos y en el traslado de agua. Es desesperante la situación. El pasto apenas crece y las vacas no tienen fuerza ni para pararse; se mueren con la cría adentro porque no pueden parir”, contó Yolanda.

"La problemática de la sequía no solo es de Santa Fe, sino que se da a nivel nacional", sostuvo Daniel Costamagna, ministro de Producción de la provincia.

Los ganaderos observan con angustia cómo los animales mueren al sol. La sequía lleva tres años consecutivos y los pronósticos para los próximos meses no son buenos. “Actualmente, los productores están perdiendo alrededor de un 50% de los animales. Y van a seguir perdiendo porque va a llevar tiempo recuperarse, por más que vuelva a llover”, agregó.

A principios de diciembre, Arce inició una campaña de recolección de tachos para abastecer de agua de una manera más efectiva y rápida a los pequeños productores de la zona: “Las comunas abastecen de agua a los productores, pero hay que esperar el turno. Y los animales no pueden esperar, tienen que tomar agua todos los días”.

Pérdidas por la sequía y reclamos de Santa Fe a la Nación

En diciembre de 2022, el ministro de la Producción de Santa Fe, Daniel Costamagna, había advertido que “esta época del año es clave porque se define la producción del 2023 y las reservas de los productos lecheros, ganaderos y la producción de maíz. Lamentablemente, se da esta sequía en un momento clave en los ciclos productivos del sector agropecuario, es algo que va más allá de la provincia de Santa Fe, lo que agrava más la situación”.

En el caso del trigo, las pérdidas rondan entre el 40% y el 50%. “Es solo una foto, la película es muy grave. Esto pone en riesgo la producción del año que viene (2023). Es ahí donde puede haber menos volumen de producción de lácteos y de terneros. Cada día que pasa y se demora la siembra, las expectativas de rendimiento y de producción son menores. Es una situación que realmente preocupa y se trasladó al gobierno nacional”, afirmó el ministro.

En efecto, en la última reunión que mantuvo el gobernador de Santa Fe Omar Perotti con el presidente de la Nación Alberto Fernández el tema de la sequía fue uno de los puntos centrales.

A principios de diciembre, el gobernador de Santa Fe Omar Perotti viajó a Buenos Aires para pedirle al presidente Alberto Fernández ayuda para paliar los efectos de la sequía.

“Siempre es importante poder trasladarle al presidente las preocupaciones y expectativas de los santafesinos. Hablamos en profundidad de varios temas, queríamos ponerlo al tanto de la preocupación de los sectores productivos vinculados al sector agropecuario, con la intensidad de una sequía que nos viene maltratando y la necesidad de ir generando con la Secretaría de Agricultura los acompañamientos necesarios para enfrentar lo que fue una mala temporada para la cosecha, las dificultades por la falta de lluvias para toda la siembra de soja, con lo cual pusimos al tanto al presidente para profundizar particularmente la realidad santafesina, ese fue uno de los temas centrales”, comentó Perotti tras la reunión celebrada el 5 de diciembre de 2022.

La Nación homologó pocos días después la declaración de Emergencia Agropecuaria, pero las demandas de la provincia no cesaron. La última semana, el ministro Costamagna volvió a pedirle al gobierno nacional una mirada “más amplia hacia el campo” y se mostró preocupado por la demora en la llegada de los recursos para atender los problemas por la sequía. “El dinero sirve si llega en tiempo y forma”, dijo en una entrevista por AIRE.

“La problemática de la sequía no solo es de Santa Fe, sino que se da a nivel nacional. Entiendo que la Nación debería haber una mirada mucho más amplia para el campo, en un proceso de generación de estímulos que es el pilar fundamental del país. En la medida en que no se dimensione y aborde la problemática de empresas que son a cielo abierto, que no tengan herramientas, apoyo, estímulo y convicción del gobierno nacional, es difícil acompañar a un sector que es fundamental para la provincia y para la Argentina”.