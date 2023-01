Los Pumas 7s derrotaron a los All Blacks y se consagraron campeones en el Circuito Mundial de Seven

Histórico: Los Pumas 7s derrotaron a los All Blacks como visitantes y se consagraron campeones en el Circuito Mundial de Seven. El rugby argentino sumó otra estrella que tiene un sabor muy especial ya que se trata del título conseguido en el Seven de Hamilton en Nueva Zelanda por Los Pumas 7s, que este domingo les ganaron 14-12 en la final a los dueños de casa, los All Blacks, cuya tierra es una de las mecas de este deporte. El elenco de la Unión Argentina de Rugby (UAR) se adjudicó una etapa del Circuito Mundial de Seven por cuarta vez en la historia, aunque esta fue la más relevante por el adversario, contexto y desarrollo del juego.

En la final disputada en el estadio repleto (25 mil personas) de Waikato, los “Hombres de Negro” golpearon en el arranque y antes de finalizar el primer tiempo se pusieron en venta 12-0 luego de dos tries convertidos por Akuila Rokolisoa y Roderick Solo, justo antes del final.

Luego de una primera mitad para el olvido, el conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora reaccionó y dio vuelta el resultado. Al primer minuto hubo un avance en bloque, Santiago Álvarez Fourcade metió un quiebre y se tiró entre los palos: la brecha se achicó a 7-12 luego del tanto convertido por Santiago Vera Feld.

A falta de dos minutos, luego de una buena jugada colectiva, Tobías Wade marcó el segundo try para Argentina que se puso arriba en el marcador, 14-12. Los locales sintieron el golpe y en el epílogo fueron por el triunfo.

Fue Brady Rush la punta de lanza para conseguir la victoria y terminó apoyando la pelota luego de una carrera, pero la conversión fue anulada luego de la revisión del árbitro portugués Paulo Duarte en el Television Match Official (TMO). Si bien el wing perdió el control de la pelota con las manos, en la repetición de abajo se pudo observar cómo apoyó el balón con el antebrazo. No obstante, los jueces entendieron que la ovalada se separó de la extremidad del jugador oceánico y por eso determinaron un knock-on.

La formación de Los Pumas ‘7 contempló a Luciano González, Rodrigo Isgro, Agustín Fraga, Gastón Revol, Matías Osadczuk, Marcos Moneta y Santiago Vera Feld. Luego ingresaron Santiago Alvarez, Joaquín Pellandini, Tobias Wade y Germán Schulz.

“Estoy tan feliz, tan feliz. El equipo estuvo trabajando duramente y merecíamos un partido y un torneo como éste. Ganarle a Nueva Zelanda en Nueva Zelanda es escribir historia. Estoy muy feliz”, dijo en la televisión Gastón Revol. “Sabíamos que el partido iba a ser durísimo. Tuvimos un comienzo malo pero en el descanso hablamos de que debíamos mejorar y lo hicimos”, agregó.

En tanto que Rodrigo Isgró (fue elegido MVP del match) sostuvo que “estoy muy feliz. El partido fue muy bueno. Estoy muy contento por el equipo. Orgulloso de mi equipo”.

Los Pumas 7s llegaron a la final luego de vencer a los Estados Unidos por 24-14, en la semifinal. Antes habían concluido en la segunda posición en la zona D, tras derrotar a España (20-5) y Canadá (29-14), además de perder con Sudáfrica (14-17). Y en los cuartos de final derrotaron a Islas Fiji por 19-10.

Este fue el cuarto título para la UAR en el Circuito Mundial de Seven luego de los obtenidos en Los Ángeles 2004, San Diego 2009 y Vancouver 2022. Aunque este, el primero logrado fuera de América y en la tierra de los All Blacks, es el más importante por el rival, la sede y la definición agónica. Cabe recordar que en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 lograron la medalla de bronce tras superar en el partido por el tercer puesto a Gran Bretaña.

Luego de cuatro eventos sobre once pautados en el calendario, Los Pumas 7s se ubican terceros en el Circuito Mundial con 59 puntos, dos menos que Estados Unidos y cuatro menos que All Blacks 7s. El próximo fin de semana se llevará a cabo la quinta fecha en Sídney, Australia.