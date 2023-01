Sin duda hubo distracciones muy grandes en la ceremonia del año pasado, así que las viejas reglas de los Oscar se suspendieron temporalmente. Una película, que se estrenó en streaming por Apple TV+, “Coda: Señales del corazón”, ganó el premio principal de Hollywood sin haber generado un dólar en taquilla. Pero este año no hay casi ninguna película de plataformas de streaming en la contienda por los principales premios de la Academia y “Top Gun: Maverick” y “Avatar: El camino del agua” parecen tener aseguradas nominaciones. El anuncio oficial de las candidatas se hará mañana y entre ellas figura “Argentina, 1985” como mejor película en lengua no inglesa.

Aunque luego de un año irregular en el que cada pronunciamiento sobre el futuro del cine sonaba plausible, la película que Hollywood coronará como la mejor de 2022 podría no ser un estreno de streaming ni un éxito de taquilla.

Las nominaciones recientes de los principales premios de la industria sugieren fuertemente que hay tres filmes con una oportunidad realista de ser nominadas a mejor película: el filme independiente de ciencia ficción “Todo en todas partes al mismo tiempo”, la comedia irlandesa “Los espíritus de la isla” (“The Banshees of Inisherin”, se estrena en cines el 2 de febrero), así como el drama semiautobiográfico de Steven Spielberg “Los Fabelman” (estreno el 26 de enero). Las tres han sido las únicas nominadas también en los premios del Sindicato de Actores, el Sindicato de Productores y el Sindicato de Directores. A pesar de que a muchos les gusta “Top Gun: Maverick” y ha generado muchas expectativas para los Oscar, quedar fuera de las nominaciones del sindicato de actores casi siempre es una sentencia de muerte para las posibilidades de una nominación a mejor película en los Oscar.