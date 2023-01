Encontraron en Morteros una de las motos utilizadas en la balacera de Suardi

En la cabecera departamental una mujer habría sufrido un golpe con un ladrillo por parte de su ex pareja. En Ambrosetti una mujer denunció que fue agredida por una mujer y un hombre en el Parque Machado.

La Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, prefiere no poner nombre propio a la ley que está inspirada, entre otros casos, en el asesinato de Lucio Dupuy (en La Pampa), y advierte que la norma no alcanza si no se reconoce que chicos y chicas tiene los mismos derechos que el resto de la ciudadanía.