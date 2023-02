"Perdí todo lo que tenía, no tengo más nada, me quemaron todo mi esfuerzo de años"

En dialogo con El Departamental, el afectado dijo entre lágrimas, «todo lo que pude ir construyendo con los años me lo arrebataron todo, no me dejaron nada».

Cabe acotar que Guillermo, volvió a su casa cerca de las 5am del domingo y se encontró con un panorama desolador. No sólo le robaron y le prendieron fuego a su hogar, sino que también le mataron ovejas y carneros, y le llevaron lechones que eran de su propiedad. Todo se inició cuando un hijo del damnificado, lo llamó y le dijo que no se asuste, pero que había problemas en su campo ubicado en calle Urquiza S/N. En el lugar le habían prendido fuego la casa y estaba todo quemado, pero además, luego empezó a recorrer el lugar, y se encontró con tres ovejas y un carnero muertos, y con el faltante de cuatro lechones.

«En la casa tenia heladera, mesa, camas, sillas, todos los muebles, me quemaron todo, y lo que no quemaron se lo llevaron, y mataron mis animales» destacó.

Guillermo Muga no sospecha de nadie, «yo tengo trabajo en varias estancias, y no tengo enemigos para que me hagan semejante daño».