Un oferente para construir el Jardín de la Escuela Mariano Moreno

La obra cuenta con una inversión oficial de 194.060.843 pesos, un plazo de ejecución de 12 meses y contempla la ejecución de 5 aulas, un aula taller, SUM, dirección, vicedirección, secretaría, office, sala docente y sanitarios para adultos y alumnos.

Allí destacó la “decisión desde el primer día de tener a nuestros chicos en el sistema educativo, a la edad más temprana posible. Todos podemos hacer la primaria en algún momento de la vida, la secundaria o la carrera terciaria, pero lo que no podemos volver a hacer es el jardín. Entonces no podemos dejar pasar más tiempo, se hace allí o no se hace más, que no se haga no es un dato menor”.

“Tener edificio sin duda que potencia el trabajo, la formación y estimula las posibilidades con cada uno de nuestros estudiantes. Por eso nuestra preocupación central está ahí desde la sala de 4”, finalizó Perotti.

Por otro lado, el secretario de Educación de la provincia, Víctor Debloc, indicó que “seguramente con este edificio nuevo que se va a construir vamos a tener condiciones materiales para que sea un encuentro realizable entre docentes, niños y niñas y adolescentes que, por otro lado, es el patrimonio más hermoso que tenemos”.

En tanto, la directora del Jardín de Infantes N.º 40, Marcela Nievu, agradeció la presencia y destacó que “este es un acto muy esperado por toda la comunidad educativa. Estamos orgullosos porque era algo que veníamos tramitando hace mucho tiempo, algo latente que estaba, y que es necesario para que nuestras infancias puedan crecer y desarrollarse en un espacio cuidado y adaptado a sus necesidades”.

Por último, la rectora de la Escuela Normal Superior N.º 40, Patricia Rosano, celebró “el poder tener este lugar tan deseado y necesario para nuestro trabajo. Esto nos da más impulso y ganas de seguir sosteniendo el derecho de los niños de seguir estudiando”.

Participaron también de la actividad el secretario de Coordinación de Proyectos del Ministerio de Economía, Claudio Vissio; el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig; y la secretaria de Coordinación de Políticas Públicas, Luisina Giovannini; entre otras autoridades.