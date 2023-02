A continuación, dejamos los formularios de inscripción dependiendo de cada categoría:

Inscripción artesanos y emprendedores de Ceres: se dará exclusividad a los feriantes ceresinos que participen de forma regular en la Feria de emprendedores “Olga Racca” o en la Feria de artesanos de la Casita de Artesanos. Sin embargo, esto no es excluyente y se pueden sumar otros emprendedores que sean de Ceres y quieran exponer sus productos. Remarcamos que este formulario es únicamente para residentes de Ceres. El link de inscripción es https://bit.ly/inscripcionceresinos

Inscripción artesanos de la región: se entiende por artesano aquel emprendedor que elabora con sus propias manos el producto que comercializa. No se podrán inscribir revendedores y este es únicamente para artesanos que no sean oriundos de Ceres. El link de inscripción es https://bit.ly/inscripcionartesanosregion

Inscripción vendedores de comidas de Ceres: para poder vender, deben ser residentes de Ceres y contar con varios requisitos especificados en el formulario. El link de inscripción es https://bit.ly/vendedorescomida

Por una cuestión de organización, los cupos son limitados. Es muy importante que se leen y comprendan los requisitos de inscripción para evitar inconvenientes.