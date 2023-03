Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica (CC) y precandidata a presidenta, volvió a marcarles la cancha a sus aliados de Juntos por el Cambio. La co-fundadora del espacio opositor anunció hoy que no avalará la integración de su fuerza al “frente de frentes” en la provincia de Santa Fe, una alianza que reúne a Pro, la UCR y el Partido Socialista, de cara a la contienda con el peronismo en las próximas elecciones del 16 de julio.

“Es imposible integrar el Frente de Frentes y mantener una vieja complicidad que destruyó a Santa Fe, más allá del costo político que haya que asumir”, enfatizó.

Lo hizo tras recibir en su casa de Exaltación de la Cruz a la exdiputada nacional Lucila Lehmann, referente de la CC en Santa Fe. “Yo no puedo recorrer Santa Fe y avalar ‘frentes de frentes’ donde sé que hay muchas personas vinculadas al narco, que entran a las cárceles y que han fracasado en esa lucha”, lanzó Carrió, quien regresó de sus vacaciones y se prepara para volver a la primera línea de la política en la antesala de la campaña. Quiere dar debate y tender puentes para garantizar la unidad de JxC. Pero antes de arrancar su gira nacional -irá a Córdoba, Río Negro y Neuquén- decidió patear el tablero en Santa Fe. Sabe que el armado en esa provincia es clave para la oposición.

Alerta por la escalada de violencia en Rosario, Carrió se mostró indignada en la intimidad cuando se enteró de las conversaciones avanzadas entre referentes provinciales de Pro y la UCR con un sector del socialismo. “Hay que limpiar Santa Fe, que está tomada por el narco y el lavado de dinero. Si no se cambia su sistema político en serio por la complicidad con el narco y fuerzas policiales, si no hay coordinación con la Nación, la provincia no tiene salida”, afirmó en un video que grabó en Capilla del Señor.

Elisa Carrió recibió a Lucila Lehmann en Exaltación de la Cruz

Carrió se cuidó de no dar nombres. Pero quienes la tratan a menudo no dudan: apunta a “un sector del socialismo”. Ella había cargado hace tiempo contra el exgobernador socialista Antonio Bonfatti. Pese a sus diferencias con el intendente de Rosario, Pablo Javkin, otro de los posibles integrantes de la nueva alianza, los dardos de la líder de la CC no son para él. “Es imposible ir en el ‘Frente de Frentes’”, repitió en Exaltación de la Cruz.

En el entorno de Carrió sospechan que “la complicidad de la política está básicamente” entre los senadores. En charlas cerradas la exlegisladora puso énfasis en que cerrar ese acuerdo sería una “gran estafa moral” al electorado de JxC en Santa Fe. Y apuntó contra la “ingenuidad” de sus socios de Pro y la UCR. En la fuerza de Carrió sugieren que alerta, sobre todo, a Federico Angelini, armador de Patricia Bullrich y hombre de confianza de Macri, a quien responsabiliza de avanzar con la confección del esquema opositor.

Antecedentes

Carrió se jacta de haberse puesto al frente del combate contra el narcotráfico hace veinte años. “No estoy opinando oportunistamente. A mí me balearon en Gobernador Galvéz en 2002, yo denuncié la hidrovía”, les dijo a los suyos.

A la plana mayor de la CC les avisó que no está dispuesta a tolerar esa alianza en Santa Fe, uno de los distritos más poblados del país. Según sus colaboradores, se siente “imposibilitada moralmente” de avalar un acuerdo con dirigentes con presuntos vínculos con el narco. “Tanta complicidad adentro y omertà que no tiene sentido”, bramó en la intimidad de Capilla del Señor.

Tras regresar de Europa, Macri tiene previsto desembarcar en Rosario el próximo lunes, donde recorrerá zonas afectadas por el narcotráfico y presentará su libro Para Qué. La decisión de Carrió de salir a fijar su postura tiene que ver con que se avecina el cierre de listas en Santa Fe para los comicios. Allí, Martín Lousteau impulsa a Maximiliano Pullaro, alfil de Evolución Radical. En un sector de la UCR y de Pro aguardan la decisión de Carolina Losada, quien medita entre competir por la sucesión de Omar Perotti o guardarse para ocupar un lugar en una fórmula presidencial de JxC.

La líder de la CC desliga su jugada de la visita de Macri a Rosario. También valora el aporte de Losada a la coalición opositora. Su intención fue advertir a sus socios antes de que se cierren las listas. Hoy, Carrió llamó a “iniciar un camino distinto para Santa Fe”. “Estamos abiertos a integrar a todas las personas de buena fe y de principios de todos los espacios, sobre todo, los independientes de las pymes, del sector agropecuario y a todos los santafecinos que quieran algo diferente para su provincia”, afirmó.

Lanzada como candidata a presidenta, Carrió quiere dar debate para preservar la fisonomía de JxC y mantener a la coalición opositor en el centro del espectro político. El miércoles asistió al lanzamiento de Gerardo Morales en el Gran Rex. En la semana también cenó con Horacio Rodríguez Larreta, uno de sus aliados más estrechos, y su novia Milagros Maylin. “Mi máximo es el centro”, repite cuando le preguntan a quién apoyará en la contienda electoral. Insiste con reclamar listas de unidad en la categoría de diputados y senadores para evitar una interna a cara de perro que genere fisuras en el espacio.

El vínculo con Patricia Bullrich quedó cortado, pero Carrió niega ante propios y extraños que ataque a la titular de Pro. Si la llaman, piensa hablar con la exministra. También hará equilibrio entre los competidores del espacio. Iría al lanzamiento de Manes o de Bullrich. Su objetivo, repite, es garantizar la unidad de JxC.