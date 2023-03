Abel Pintos manifestó, hace unas semanas, que le dará un giro de tuerca a su carrera dentro del mundo de la música. De ahora en más se alejará del canto, pero no de la compasión. “Quiero una vida más relajada, más tranquila”, mencionó dando a entender que su fin estaba cerca.

Este fin de semana, el esposo de Mora Calabrese se presentó en la localidad de Selva, Santiago Del Estero, y al finalizar se dirigió a su cuenta de Instagram para despedir las giras, al verano y a la etapa que desarrolló por todo este tiempo arriba de los escenarios.

“Otra gira de verano que termina, y aunque sea una situación con sensaciones ya conocidas, no deja de movilizarse. Voy a dar las gracias, todo lo demás, me llevará tiempo procesarlo y será un espacio interno”, comenzó diciendo el intérprete de “No me olvides”.

“Hicimos muchos conciertos, recorrimos muchos kilómetros, todo salió perfecto, aún en situaciones con distintos grados de adversidad, estuvimos unidos y concentrados, listos para resolver, seguir adelante y valorando el privilegio de vivir, cada día, todo lo que compartimos con cada uno de los que nos abrazaron en cada concierto”, sostuvo.

“Aprendí mucho en el que fueron meses de mucha reflexión, y es por todo esto que doy las gracias. A Dios, a la Virgen, a ustedes, a mis compañeros de ruta, a mi familia. Gracias. Emocionado. Movilizado. Entero, listo y muy inspirado y estimulado para lo siguiente. Gracias”, completó Abel Pintos.

Pasa tiempo

Abel Pintos es un lector nato y en más de una oportunidad recomendó textos que llevan más de un día leer. «La verdad es que lo estoy (aprovechando) mucho, es una lectura que tiene otro timing, o por lo menos yo lo leo con otros tiempos que cuando se trata de un libro de 300 o 400 páginas», dijo.

«Estoy verdaderamente copado, tal es así que creo que voy a dedicar el resto del año solo a este tipo de lecturas «, analizó el artista y agregó: «Así que, si quieren hacerme alguna recomendación, va a ser muy bienvenida».