12 años, padece de un tipo de cáncer llamado Linfoma de Hodgkin y los médicos del Hospital Gutiérrez de Buenos Aires insisten en prescribir una droga específica para incorporar en su quimioterapia. Sin embargo, el Iapos -¿el Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe?- no autoriza este medicamento y plantea que la niña puede ser tratada con otro esquema de drogas, notablemente más barato.

La niña, Denisse Noemí F., vive en San Cristóbal, provincia de Santa Fe, pero desde hace semanas permanece en la ciudad de Buenos Aires junto a su mamá, Carolina García.

"Estamos desesperados. El Hospital Gutiérrez aportó las drogas para las dos primeras aplicaciones de quimio y la mejoría de mi hija fue notable, pero necesitamos extender este tratamiento cada quince días durante seis meses", dijo Carolina a AIRE desde Capital Federal.

"Sin embargo -agregó- el Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe no autoriza una de las drogas. Es el mundo del revés: si no tuviera obra social, el hospital la entregaría gratis. Pero como tenemos obra social, estamos trabados porque no recibimos la autorización correspondiente. Parece un chiste, pero la vida de mi hija está en el medio".

El pasado 7 de junio, el oncólogo infantil del Hospital Gutiérrez, Dr. Marcelo Urbieta, firmó una nota en la que explica la situación de Denisse y las drogas requeridas.

"Teniendo en cuenta el informe de anatomía patológica y estudios de estatificación, se asume Linfoma de Hodgkin clásico subtipo celularidad mixta en estadío IV. Alto riesgo... Se inició tratamiento quimioterápico con Vinblastina, Doxorrubicina, Dacarbazina y Brentuximab", dijo el médico.

Y agregó que la paciente "presentó buena respuesta clínica, con reducción franca de las adenopatías cervicales bilaterales y desaparición del dolor en región ilíaca, previamente invalidante".

"Se plantea continuar con el tratamiento propuesto con el siguiente esquema: 2 infusiones por mes, hasta completar 6 ciclos (6 meses)... Se evaluará con nuevo estudio posterior al segundo ciclo de tratamiento. Se solicitó medicación por su obra social con carácter de urgencia a fin de poder continuar con el tratamiento. Aún sin novedades al respecto", remarcó el oncólogo.

En otra nota, la jefa de la Unidad de Oncología del Gutiérrez, Dra. Mercedes García Lombardi, ratifica el pedido de su colega Marcelo Urbieta.

El Iapos no autoriza la droga que piden los médicos del Hospital Gutiérrez

Sin embargo, desde el Iapos responden una y otra vez ante cada pedido que "se autoriza en Linfoma de Hodgkin en primera línea tratamiento estándar con ABVD... No se autoriza Brentuximab Vedotin".

AIRE consultó a dos especialistas médicos que explicaron que el tratamiento estándar para estos casos con ABVD incluye las siguientes drogas: clorhidrato de doxorrubicina (Adriamycin), sulfato de bleomicina, sulfato de vinblastina y Dacarbazina.

Pero los médicos del Gutiérrez plantean que es recomendable añadir la droga Brentuximab y lo respaldan a partir de la rápida mejoría que mostró la paciente luego de recibir la primera aplicación de quimioterapia.

En realidad, el tratamiento de quimio con ABVD es un tratamiento económico -alrededor de 80.000 pesos por aplicación-, mientras que el costo de cada aplicación de Brentuximab ronda los 2.000.000 de pesos.

El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos considera que, cuando el costo del tratamiento es un problema, el esquema estándar con ABVD es una opción posible. Sin embargo, también se reconoce a nivel internacional que la inclusión de Brentuximab puede mejorar los resultados del tratamiento en casos de Linfoma de Hodgkin.

La familia de Denisse Noemí F. insiste en que el tratamiento de su hija no puede suspenderse y, frente a lo que viene sucediendo, los padres están en condiciones de llevar su pedido ante la Justicia.

En caso de que esto sucediera y un juez ordenara a la obra social a pagar por la droga prescripta por los médicos del Hospital Gutiérrez, el dinero para el tratamiento debería ser aportado por el Iapos y no por el Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe.

Es que, según el convenio vigente, el Colegio no se responsabiliza de cumplir con las órdenes judiciales. En estos casos, el costo recae en el Iapos y en caso de ser necesario en las arcas públicas de la provincia de Santa Fe.

Como informó AIRE en un informe publicado el pasado 27 de julio de 2022, el manejo de los medicamentos de Iapos es un millonario negocio privado, pero a los riesgos los cubre el Estado.