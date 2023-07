Encontraron muerto al futbolista que le dio una patada en la cabeza a un árbitro durante un partido

El hecho trascendió este lunes luego de la viralización de imágenes en las que se ve que luego de una brutal agresión, el árbitro Ariel Paniagua quedó tendido en el suelo y recibió una patada a la altura de la nuca que lo dejó desmayado.



El joven que fue noticia en las últimas horas por agredir brutalmente a un árbitro y pegarle una patada en la cabeza durante una discusión en un partido amateur en la localidad bonaerense de Sarandí fue hallado muerto.



Identificado como Williams Alexander Tapón habría tomado la decisión de quitarse la vida luego de la viralización de las imágenes del feroz ataque a Ariel Paniagua.

A última hora de la noche de este lunes, en las vías del tren a la altura de General Paz y Heredia fue encontrado sin vida el cuerpo del futbolista amateur.

Según precisaron fuentes policiales el joven de 24 años se habría efectuado un disparo con arma de fuego en la cabeza.

Tapón había sido imputado este lunes bajo la carátula de “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo” por el incidente con el referí quien en la declaración testimonial que brindó ante las autoridades contó los detalles del hecho y denunció al joven de 24 años.

Familiares del joven confirmaron la noticia. Denunciaron presiones del árbitro antes de que se hiciera público el hecho. “Mañana (por este martes) vamos a velar a mi hermano pero después vamos a contar nuestra verdad en todos los medios de comunicación”, indicó Marisol, pocos minutos después de enterarse de la muerte. En un breve diálogo con medios nacionales los familiares expresaron su dolor y mostraron su bronca contra el árbitro Ariel Paniagua y la denuncia que hizo en la Justicia.

El hecho trascendió este lunes luego de la viralización de imágenes tomadas con un teléfono celular en las que se ve que luego de una brutal agresión de dos jugadores, el árbitro Ariel Paniagua, quedó tendido en el suelo y recibió una patada a la altura de la nuca que lo dejó desmayado. Fue trasladado hacia el hospital Presidente Perón de Avellaneda donde estuvo internado algunas horas y luego fue dado de alta.

En primera instancia se ve en el video que uno de ellos (del equipo La Cortada FC) reacciona luego de que el referí le mostrase la tarjeta amarilla y le da un empujón, lo que generó la lógica expulsión. No conforme con el fallo, el jugador lanzó un insulto y un compañero suyo corrió directamente a golpear al juez.

El jugador que llevaba el dorsal número 10 era Williams Alexander Tapón quien le pegó dos trompadas al rostro del árbitro, aprovechando que estaba anotando la expulsión y, una vez que cayó al piso, indefenso, le aplicó una potente patada a la cabeza que le terminó provocando el desvanecimiento. Inmediatamente, los compañeros de equipo y rivales se acercaron a la escena para calmar los ánimos, mientras otros asistían al referí.

“Gracias a Dios estoy en casa, recuperándome de a poco. Me pudo haber matado, hoy mi familia me podría estar velando”, manifestó este lunes por la tarde Paniagua. “Este muchacho no lo pensó, no le salió un ‘disculpame, me equivoqué’. Sólo me dijo ‘lo hice por calentura’”, reclamó el juez. “Yo le pedí disculpas, me nubló, no fue queriendo. Cuando me rescaté ya era todo distinto”, fue la excusa del agresor.

