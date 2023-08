Paritarias en Santa Fe: los gremios quieren una propuesta concreta para el próximo lunes

Los gremios estatales ATE y Upcn retomaron las negociaciones paritarias con el gobierno de la provincia de Santa Fe. En un encuentro que se extendió por 40 minutos se acordó volver a reunirse el próximo lunes 7 de agosto a las 11 de la mañana. Los sindicatos plantearon la necesidad de contar con una propuesta económica para ese día. Desde el gobierno no descartan aplicar acuerdos trimestrales o que se extienda hasta diciembre.

"Las entidades gremiales van a plantear una garantía o cláusula por si la inflación supera lo acordado. Son posibilidades que están sobre la mesa, ninguna está descartada. En la medida que podamos acordar las cuestiones lo vamos a hacer", sostuvo el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri tras la finalización del encuentro.

El funcionario descartó hablar de porcentajes y adelantó que se evaluarán las aspiraciones que los gremios dejaron tras la reunión.

En tanto los gremios se mostraron confiados y aspiran a contar con una cifra concreta de acá a siete días, por otro lado, no descartaron aplicar un acuerdo paritario trimestral o semestral. "Lo más concreto y contundente es que fijamos tener una propuesta concretar el día lunes de la semana que viene. Hablamos de plazos breves", sostuvo el secretario de general de Upcn, Jorge Molina que recalcó contar con una "buena propuesta para el lunes".

Por otro lado, el titular de ATE, Jorge Hoffmann no descartó aplicar un acuerdo trimestral, sin embargo, aclaró la política salarial que se aplique no estará exenta de revisiones automáticas para garantizar que los salarios no estén por debajo de la inflación.

Molina descartó la posibilidad de arriesgar un porcentaje concreto. "Nunca hacemos especulaciones. Tenemos la responsabilidad de lograr acuerdos que signifiquen que la plata llegue a los bolsillos de los trabajadores. Hablar es muy fácil, conseguir resultados concretos no es tan sencillo a veces", culminó el referente de Upcn.

Desde el gobierno, Pusineri recalcó que las propuestas se pondrán sobre la mesa el próximo lunes a las 11 de la mañana.

Cómo funcionó la cláusula de ajuste hasta ahora

Los trabajadores y jubilados estatales de Santa Fe debieron esperar hasta este lunes para saber si surgen de entrada novedades de aumentos salariales, antes que se termine de recibir el último tramo del 8% vigente en julio, que impactará en los primeros días agosto según el cronograma de pagos.

La medida funcionó cómo dique de contención ante los meses más duros de inflación y seguramente también se pondrá sobre la mesa a la hora de acordar los nuevos incrementos.

Hasta ahora, gracias al mecanismo de cláusula automática negociado en marzo, durante la primera parte del año, los salarios van a tener una recomposición que alcance a cubrir la inflación del primer semestre, que en la provincia de Santa Fe fue del 49,1%, según los registros oficiales que mide el IPEC.

Para los gremios, esa recomposición llega con casi un mes de atraso, ya que recién impactará en los salarios que los empleados públicos perciben en los primeros días de agosto, junto con el tercer y último tramo de julio del 8%.

Pero al menos, la medida funcionó como dique de contención ante los meses más duros de inflación y seguramente también se pondrá sobre la mesa a la hora de acordar los nuevos incrementos.

Fuente Aire de Santa Fe