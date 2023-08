Adicciones, una batalla de toda la comunidad

El Psicólogo, ex puma, Cofundador del proyecto "Deporte Solidario", ex subsecretario de SEDRONAR en el área Prevención Investigación y Estadística de la Nación, disertó, en primera medida, para ambos turnos de la Escuela 474 Tambor de Tacuarí y posteriormente lo hizo de manera abierta para la comunidad. En sus enfoques principales planteó en sí los temas de deporte y prevención en violencia, adicciones y nuevas realidades que atraviesan los jóvenes en los clubes.

Dalla Fontana toma distancia de las posturas punitivistas, pero sostiene que la legalización de la droga está muy lejos de ser una preocupación popular: "en los barrios la gente pide que se detenga a los narcos. En los barrios la alerta por las adicciones y la violencia que estas producen en el ecosistema histórico es un grito que pareciera ser ignorado por completo por la autoridad, nos invita a reflexionar sobre las temáticas que nos atraviesan hoy como sociedad, pensando al deporte con el trabajo psíquico que implica, como un ordenador que domina los impulsos".

El ex Puma, expuso ante la Corte sobre el cannabis medicinal, "La gente común en cualquier barrio, pide menos violencia, más clubes, más acceso al profesional en el centro de atención primaria de la salud, mejor escuela, que le respeten su fe, sea cual sea. De lo que tenemos que hablar es de reordenar la vida de millones de organizaciones como los clubes, la capilla y el colegio, donde reconstruir la integralidad de la persona, salir lo antes posible del sedentarismo y la soledad, son los dos vectores más insidiosos de nuestro sistema de salud y que junto con la falta de trabajo son el germen de la violencia subjetiva y social”, afirmó el profesional.

"Es importante tener presente que lo que hace atractivo al deporte también hace interesantes a las drogas y a las conductas de riesgo. Pero el beneficio del deporte es sentir el propio cuerpo y establecer una relación con el mismo al punto de querer cuidarlo", finalizó.

¿Es una prioridad para la sociedad argentina la legalización de la droga?

En términos sanitarios, no lo es bajo ningún concepto, ni siquiera es algo viable en nuestras condiciones institucionales y con 6 de cada 10 niños en la pobreza. Ahora bien, en términos geopolíticos, parece ser una prioridad, pero para otros agentes. Esto lo anuncian los propios agoreros globalistas hoy en boga, ayer pudo haber sido Fukuyama y hoy es otro adalid de ese pensamiento, como un Harari: están hablando de una parte de la humanidad ya condenada inexorablemente a ser reducida a una sub-especie con una deuda bio-neurológica que la hace no integrable al resto. Pero volviendo a la pregunta, en ningún barrio de la Argentina se está pidiendo que aumente la presencia de la droga, sino lo opuesto. A los que dicen lo contrario, los invito a un paseo por los barrios de mi ciudad, Santa Fe de la Vera Cruz. En los barrios la gente pide que se detenga a los narcos. Porque la droga no le mejoró jamás la vida a nadie. Es imposible ordenar una convivencia de 44 millones de compatriotas en estos términos. Siempre el significante ordenador fue la cultura del trabajo, es decir, la renuncia a la satisfacción compulsiva inmediata, para forjar un carácter en base al sacrificio. No al placer inmediato. Nuestra acción con el rugby en las cárceles va por ahí. El deporte, con el trabajo psíquico que implica, es una ordenación que domeña los impulsos. Nos quieren hacer transitar en materia de formación de la conciencia nacional desde lo sustancial hacia lo insustancial, eso que alguien caracterizó como “el hombre niño”

¿Cuál debería ser un enfoque correcto de este problema?

Me parece que un orden de prioridades, en el marco de una estrategia abarcativa, requeriría poner en relación el problema antropológico como verdadero problema político de primer orden. Y no es un romanticismo esto que te digo, no es ideológico. Definir en qué consiste el ser humano y predicar una política en base a ello tiene una dimensión terriblemente material, biológica, hoy apremiante: define si se puede comer, dormir, jugar, hacer deporte. Es del orden de cosas concretas que se engloban en la consigna de Tierra, Techo y Trabajo. Pero hoy una especie de psicologismo propio de la globalización está impidiendo organizar la vida en los barrios de la Argentina cuando propone un reduccionismo del ser humano. Yo digo que las ideologías son las archi-enemigas del sanitarismo, porque el sanitarismo tiene la facticidad del pan sobre la mesa: hay un club en condiciones con chicos adentro, con pediatra, psicólogo, nutricionista, o no lo hay. En este reduccionismo, vos fijate que la modernidad ya no discute la trascendencia, no digo el culto tal o cual, sino el sentido de la vida espiritual como elemento esencial del ser humano. Hace unas 5 décadas lo que se ha puesto en discusión es lisa y llanamente la faz biológica como elemento esencial del ser humano. En una especie de sujeto virtual evanescente, insustancial, que es un psicologismo: un humano sin alma pero sobre todo sin cuerpo, como si fuera una suma de deseos individualistas. Puestos en el campo político como causa de lucha en términos de derechos. Y ahí se cuela esta idea del derecho a drogarse, como si pudiera remitirse a un fuero absolutamente individualista. Debemos redefinir las fronteras de lo que entendemos por sistema de salud. En mi caso, soy psicólogo y de hecho lo nuestro se arraiga desde el punto de vista práctico en la salud mental, en Santa fe tenemos una casa de medio camino, por ejemplo, donde acompañamos a mujeres rescatadas de la prostitución, que en general también padecen adicciones. Pero en un nivel más generalizable, replicable, hay que avanzar en una solución organizativa que ya la tenemos y que está ocurriendo en todo el país. Un modelo de trabajo es el del Padre Pepe en José León Suárez, el de las 3C. Es simple, pero no simplista. Radica en una matriz muy profunda que es reconstruir a través de la unidad de acción, al unísono, de club, colegio y capilla, nada menos que la integralidad de las dimensiones esenciales de cuerpo, mente y espíritu.