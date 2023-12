Perotti: "Disculpas por no haber podido hacer más; fue un orgullo ser gobernador de Santa Fe"

"Fue un orgullo ser gobernador de Santa Fe junto a todos ustedes. Santa Fe está de pie y preparada el futuro", afirmó Omar Perotti al cerrar un balance de gestión de sus cuatro años de gobierno ante el Consejo Económico y Social que integran entidades empresariales, del trabajo, cooperativas, mutuales, universidades y organizaciones no gubernamentales. En primera fila lo acompañaron todos sus ministros y gran parte de los funcionarios del Estado santafesino en lo que fue una despedida de la gestión. El miércoles jurará como diputado provincial y después inaugurará algunas obras ya finalizadas.

Agradeció al equipo haberlo acompañado, pidió disculpas por no haber podido hacer más pero no dejó de recordar que en el inicio de su gestión se desató la pandemia (marzo de 2020) para agregar luego la peor sequía en cien años y también la peor bajante del río Paraná en un siglo.

No escatimó en desearle éxito a Maximiliano Pullaro y dijo esperar que así como su gestión deja la vara más alta, lo mismo haga el radical que asumirá el domingo. También le deseó éxitos a Javier Milei "si le va bien a él, no irá bien a los argentinos" e insistió en cuestionar a la gestión nacional saliente el poco apoyo que tuvo en materia de seguridad, especialmente para combatir el delito en Rosario. No obstante, destacó que todos los candidatos a presidente se comprometieron a no dejar sola a Santa Fe en esa tarea de enfrentar el delito organizado recordando que narcotráfico es un delito federal. No obstante, valoró que el Congreso haya respaldado el planteo de todos los legisladores nacionales santafesinos acerca del nuevo mapa para la justicia federal en el territorio santafesino. Uno de los hacederos, Roberto Mirabella, estaba sentado en la platea.

El gobernador habló en el salón Los Maderos del puerto local valiéndose de dos cortos donde fue resumiendo parte de la gestión. "Somos mejor haciendo que comunicando" repitió. Después presentó un monitor de obras en marcha para que los dirigentes y la ciudadanía pueda saber cómo están los trabajos en marcha, pero además marcó que hay obras en condiciones de ser licitadas y otras licitadas cuya adjudicación corresponde a la gestión. "Esto es una transición ordenada" recalcó en varias oportunidades.

Admitió que los números en materia de seguridad "no son buenos. Son todos malos" sin embargo resaltó la inversión en tecnología y en recursos humanos. Añadió que fue el gobernador que más policías exoneró en cuatro años.

"Tenemos que ser agradecidos con todos los que hemos podido realizar acciones en todo el territorio de la provincia" señaló Perotti al llegar al salón. "Somos mejores haciendo que contando, que comunicando. Somos los que nos hemos dedicado hacer más obras que a decir muchas palabras. Es bueno que todo el mundo pueda llevarse una referencia de un balance de gestión", explicó.

Dijo estar convencido "que entregamos una provincia mucho mejor que la que recibimos y un profundo deseo de que el gobernador Pullaro y su equipo entreguen una provincia mucho mejor aún. Es la forma en la que una provincia crece; es la forma en la que una comunidad se desarrolla y eso es lo que queremos estar planteándoles a todas las entidades intermedias de la provincia que se han acercado y con las cuales hemos trabajado durante cuatro años de la mejor manera", señaló ante periodistas.

"Las crisis no se lloran, se enfrentan y se derrotan y mostrar que ante esa situación se ha podido hacer mucho", respondió cuando se le preguntó por lo pendiente. "Nos hubiese gustado poder poner en marcha muchas más obras, pero las dejamos listas para visitar; proyectos en marcha; nos hubiese gustado tener la posibilidad de un entendimiento diferente con la nación que hubiese comprendido que la realidad de la seguridad en la provincia de Santa Fe y, particularmente en Rosario, requería una mayor presencia, un mayor acompañamiento y el deseo profundo de que eso ocurra con con el próximo gobierno".

Sobre el final hizo votos para que las fuerzas políticas contribuyan a un trabajo para que la política vuelva a estar muy cerca de la gente y respondiente a las expectativas de la ciudadanía.

Durante la exposición hubo aplausos cuando subrayó "nos hicimos cargo de la deuda" en alusión a los bonos emitidos por la gestión de Miguel Lifschitz, que Santa Fe no defolteo la deuda y por eso hoy puede tomar nuevos empréstitos externos en un momento complicado par el país. También hubo aplausos cuando se habló del programa caminos de la ruralidad y los efectos sobre pequeñas poblaciones. Son 1.247 kilómetros intervenidos, con una inversión de 11.800 millones de pesos, alcanzando a 129 localidades de 18 departamentos. Esa obra alcanzó a 130 escuelas rurales y a 2.400 productores rurales.

Penitenciarios

Este martes, 500 agentes ingresarán al Servicio Penitenciario después de haber realizado los cursos correspondientes en la escuela penitenciaria. Lo anunció el propio Perotti recordando que la semana pasada fueron 916 los policías que se sumaron al servicio.

Obras

Una parte importante del acto lo ocupó Perotti en resaltar lo realizado en materia de infraestructura. "Son más de dos mil obras de infraestructura en todas sus expresiones" y mencionó especialmente acueductos, gasoductos, viviendas y rutas. A la hora de hablar de la EPE, puso el acento en las siete nuevas estaciones transformadoras puestas en marcha en estos años.