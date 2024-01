Avanza el DNU: la UCR ratifica que “no va a liderar ningún rechazo"

Comenzó la discusión de la Ley Ómnibus en las comisiones del Congreso y se espera la conformación de la bicameral para tratar el DNU de desregulación que firmó Javier Milei. Mientras tanto, desde la Unión Cívica Radical ratificaron la voluntad de acompañar al Gobierno, a pesar de que marcaron algunas objeciones a las propuestas y anticiparon que no darán “un cheque en blanco”.

El presidente del bloque del radicalismo en la Cámara de Diputados, Rodrigo de Loredo, fue contundente al afirmar que el partido “no va a liderar ningún proceso de rechazo”, en diálogo con Radio con Vos.



De Loredo aseguró que la UCR está de acuerdo “con muchísimas reformas”, aunque puso criticó "las formas" en relación al DNU de Milei.

“Si bien estamos de acuerdo en muchísimas de las reformas, nos resulta cuanto menos paradojal que, en el nombre de achicar el Estado, una persona pida el cúmulo de las facultades y poderes del Estado”, advirtió.

A su vez, afirmó que el Gobierno tiene “facultades subjetivas para declara un contexto de emergencia” ya que la situación “es extremadamente grave, que es heredara de políticas erráticas, del plan platita más brutal y monumental que haya registrado la historia económica argentina, que costó 2 puntos del PBI”.

Sobre el DNU

Al ser consultado sobre el DNU, De Loredo afirmó: “Nosotros creemos que se puede abrir el DNU, de distintas maneras, incluso con la legislación vigente hecha por la gestión de Cristina”.

En ese sentido, alertó a Milei que “si tus procesos de reformas, además de ser profundos, se nutren de un DNU, facultades delegadas, leyes emergenciales y presupuestos prorrogados, generás un contexto de precariedad institucional que empiezan a flaquear judicialmente las acciones”.

Sin embargo, con respecto a la posición de la UCR respecto del DNU, De Loredo fue contundente: “Nosotros no vamos a liderar ningún proceso de rechazo”.

“Tenemos una voluntad constructiva y de acompañar, pero tampoco nos pidan cheques en blanco, no se lo vamos a dar a nadie. Nos putearán unos y otros”, añadió.

“Vamos a hacer lo que corresponde con el DNU, vamos a estudiarlo, a analizarlo, vamos a tratar de desagregar. Estamos esperando que se constituya la comisión bicameral. Mientras tanto, desde el 29 de diciembre, ya está surtiendo efectos. Esta lógica a todo o nada que se plantea desde el Gobierno, que me hace dudar. Las reformas ya están sucediendo. Nosotros no lo bloqueamos súbitamente, no lo rechazamos in limine, integramos la comisión bicameral, lo estudiaremos y le daremos el tiempo prudencial al Gobierno”, insistió.

La agenda legislativa

Hoy, desde las 14, comienza el debate parlamentario de la llamada Ley Ómnibus en las tres comisiones por las que pasará el extenso proyecto: Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda.

Mientras tanto, el miércoles y el jueves el tratamiento del proyecto comenzará a las 9 de la mañana y, según esperan en el oficialismo, se extenderá durante toda la tarde. Este martes estarán presentes el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo entre las 14 y las 17, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a partir de las 17 y hasta las 20.

Fuente: Pausa