Paritarias 2024 en Santa Fe: en medio de la tensión con los gremios docentes, el gobierno se reúne con los estatales

Este lunes, a las 12, se lleva a cabo la primera reunión paritaria entre el gobierno de Santa Fe y los gremios de los trabajadores de la administración central (ATE y UPCN). Será en las oficinas del Ministerio de Gobierno de la Casa Gris.



El encuentro con los gremios estatales se da en el marco de un conflicto del gobierno con los gremios docentes, debido a –según sostienen los dirigentes sindicales- el gobierno provincial resolvió no cumplir con lo pautado en la paritaria del 2023 y, además, modificar la herramienta de referencia para determinar los incrementos salariales.

Es decir, ya no será la inflación quien marque el rumbo de los aumentos, sino la recaudación del Estado santafesino.

Desde ATE, antes de que se concrete la primera reunión paritaria, ya lanzaron algunas críticas. Marcelo Delfor, secretario adjunto de ATE, aseguró que “el Gobierno tomó decisiones unilaterales que no ayudan a encontrar consensos”.

Las declaraciones de Delfor se dieron luego de que el gobierno de Maximiliano Pullaro le comunicara a los gremios docentes durante el encuentro paritario de este jueves “que no va a pagar la paritaria 2023”.

"No me sorprendió lo que pasó. El ministro de Economía, Pablo Olivares, y el propio gobernador, venían planteando que era de alguna manera dificultoso cumplir con los acuerdos paritarios que se habían concretado con el sector público", aseguró.

Delfor remarcó que "no duró dos días la transición, fueron varios meses. En esa transición, el propio ministro Olivares planteó que se iban a cumplir todos los acuerdos paritarios, y ni siquiera advirtió esta situación crítica en relación a la situación financiera y económica de la provincia. Nosotros tenemos algunos números que indican que no es una situación compleja como para no hacer frente a los compromisos paritarios".

En ese sentido, destacó el rol que cumplen los encuentros paritarios. "En la paritaria hay dos partes, por eso decimos que no fueron buenas las decisiones unilaterales que fue tomando el Poder Ejecutivo. Entonces, la cesantía de trabajadores públicos contratados y la decisión de no abonar el acuerdo salarial 2023, no es el mejor marco para iniciar una negociación”.

El representante de ATE señaló que “estamos convencidos de que, aun en épocas de crisis, las paritarias son los espacios que nos permiten encontrar consensos necesarios para evitar los conflictos”, y advirtió que, si no se respeta el acuerdo salarial 2023, “la medida de fuerza no sería un paro, sino una retención del crédito laboral. No se trata de generar conflicto porque no nos pagan un porcentaje que quisiéramos cobrar, no se estaría respetando un acuerdo salarial”.

“Queremos encontrar un ámbito de consenso. Hasta ahora, el gobierno no dio pasos para que eso suceda. Todo lo contrario, tomó algunas decisiones unilaterales que creemos que no ayudan a encontrar los consensos necesarios”, sostuvo.

Cuál es la postura del Gobierno provincial

Por su parte, el gobernador Pullaro aseguró que “el lunes vamos a convocar a los gremios de la administración central de la Provincia para dialogar” y aclaró: “Vamos a pagar sueldos en función de cómo crecen los ingresos de la provincia. Vamos a citar a la paritaria central para dialogar, poner los números arriba de la mesa y llegar al mejor acuerdo que podemos pagar. Porque de nada sirve acordar y el mes que viene “esgrimir que la recaudación bajó y que no se puede sostener ese acuerdo”, explicó.

“El año pasado tuvimos una inflación del 215%; un incremento de la masa salarial del 156%; un aumento de salarios de un 134%; y un incremento de recursos del 122%. Es decir, los recursos crecieron muy por debajo de la inflación”, precisó el mandatario provincial.

En relación con la propuesta concreta que se les hará a los gremios, Pullaro indicó que va a tener que ver con “el incremento de recursos, con lo que podemos pagar; si hacemos lo contrario, vamos a tener un conflicto en muy poco tiempo”.

“Lo planteamos por dos motivos: primero, porque hubo un alto nivel de inflación producto de un gobierno irresponsable que se basó en la emisión monetaria y nos llevó a los niveles más altos de inflación; y segundo, porque hubo un incremento de la masa salarial ya que el gobierno anterior dejó 13.000 personas más en Planta Permanente del Estado. El gobierno saliente y los gremios sabían que, con el aumento de la masa salarial en los últimos seis meses, se estaba incumpliendo con la Ley de Responsabilidad Fiscal. Hubo una bomba de tiempo que todos sabían que iba a explotar en enero”, manifestó Pullaro.

Además, apuntó que “si nosotros pagamos un incremento salarial superior al que podemos, en un par de meses lo vamos a incumplir y, fundamentalmente, no vamos a poder mantener los patrulleros ni las ambulancias; y no vamos a poder arreglar los edificios de las escuelas y de los hospitales. Nosotros tenemos que mirar todo, no sólo la paritaria, para que el Estado funcione, para comprar móviles y ambulancias -y reparar las que nos dejaron en estado pésimo-, para realizar el bacheo de rutas y, así, brindarle los mejores servicios a la comunidad”.

Más adelante, no obstante, el gobernador afirmó: “Yo me comprometo a que los salarios van a estar por encima de los niveles de inflación, si la recaudación está por encima de esa inflación”, aclaró. “La economía es cíclica y hoy la recaudación está por debajo de la inflación, pero muchas consultoras ya pronostican que, en el segundo semestre del año, la inflación va a descender y la recaudación va a aumentar”, consignó.