"No tenemos nada en análisis" fue la tajante definición del ministro de Gobierno de Santa Fe, Fabián Bastia, ante El Litoral sobre si está en carpeta alguna reforma al sistema electoral de la provincia en línea con lo que viene ocurriendo a nivel nacional.

Santa Fe tiene un sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias anteriores al gobierno nacional y luego sumó el sistema de Boleta Única que aún no tiene el gobierno central.

El año próximo habrá elección de una docena de intendentes, la renovación de concejos municipales y todas las comunas santafesinas, tanto de tres como de cinco miembros.

Calendario posible

Para esa elección -cuya fecha depende del Poder Ejecutivo sin los límites constitucionales para la elección provincial- también se prevé la selección de candidatos en la Paso, no obstante, la ley exime de esa elección a aquellas localidades donde todas las fuerzas políticas tengan lista único. Desde la vigencia de esta norma, más de un centenar de comunas y varios municipios no tuvieron primaria en los años en que la elección no coincide con la provincial.

En Gobierno ya se trabaja en los posibles calendarios electorales, con el propósito de alejar la elección municipal/comunal de las parlamentarias nacionales. Es más, el propósito de las espadas políticas del gobierno es -si Legislatura habilita la reforma constitucional- elegir convencionales en la misma fecha que autoridades provinciales y comunales.



A nivel nacional

La consulta resonó en la Casa Gris, luego de que se conociera el paquete de leyes que el gobierno nacional enviará al Congreso, donde se destaca el interés de la administración Milei por introducir modificaciones al sistema electoral.

Iniciativas como el proyecto "Ficha Limpia", que propone prohibir candidatearse a personas condenadas por corrupción; la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO); la implementación de la Boleta Única de Papel; reformar el financiamiento de los partidos políticos; y cambios en el sistema de votación de diputados nacionales, entre las principales.

Fuente: El Litoral.