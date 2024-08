Mientras Dip LLA. se sacan una foto con los represores, asesinan a la mujer de un desaparecido

Piden domiciliarias a los represores, mientras salen a matar familiares de asesinados por ellos mismo. Volver al horror

La argentina resolvió esta terrible etapa de su historia a través de los juicios a los represores. Un logro que en pocos lugares del mundo se pudo alcanzar, y por eso somos reconocidos internacionalmente. Ahora, luego de muchos años, hay quienes quieren volver a esas épocas.

Este sábado en Córdoba apareció muerta Susana Beatriz Montoya, de 74 años, en su casa del barrio Ampliación Poeta Lugones, con signos de haber sido víctima de una muerte violenta: un golpe en la cabeza y un corte, que podría haber sido producido por un arma blanca. Pero aún falta la autopsia. Varios organismos de derechos humanos nacionales y de la provincia se declararon "consternados y preocupados" por el presunto crimen y advirtieron: "Los discursos de odio que permanentemente circulan en nuestra sociedad son el peligro latente de cuando verdaderamente pasan a la acción." Montoya es la madre de Fernando Albareda, hijo de Ricardo Fermín Albareda, un subcomisario de la Policía de Córdoba que militaba en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y fue desaparecido por la dictadura cívico-militar en septiembre de 1979, luego de ser secuestrado mientras trabajaba.

Fernando aseguró que "siempre hubo una persecución por parte de la misma Policía" hacia su persona. A su vez, aclaró que “eso fue hace mucho" y que pensaba que "ya era un capítulo superado, pero bueno, evidentemente no" y afirmó que "a mucha gente le debe estar molestando" su "manera de ser y de actuar”. Las amenazas se profundizaron durante el proceso judicial por la desaparición de su padre, que en 2009 determinó la condena al genocida Luciano Benjamín Menéndez y tres exintegrantes del D2: Hugo Britos, Rodolfo Campos y Armando Cejas. Uno de los aspectos centrales de la investigación una reparación histórica firmada por el Ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, en mayo pasado. El dinero podría ser el nudo detrás de la investigación, según señalaron los investigadores, sugiriendo que podría haber una disputa relacionada con esta suma a cobrar.

La foto muestra a cinco diputados Libertarios posando junto a Astiz y otros represores juzgados y condenados a perpetuas por sus crímenes

La foto, que se conoció en las últimas horas, en la que se ve a cinco diputados risueños entremezclados con los genocidas que secuestraron, torturaron, asesinaron, desaparecieron y hasta se apropiaron de los hijos de sus víctimas confirma lo que ha venido publicando este diario: en el oficialismo se buscan alternativas para aliviar la situación de quienes están condenados por crímenes aberrantes. En sintonía con los diputados empáticos, los ministros Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona salieron a abogar por la domiciliaria de los represores.

De Astiz a Guglielminetti

Alfredo Astiz –la cara más emblemática del genocidio– sonríe desde la última fila. Cerca de él, se ubicó Guglielminetti. Entre ambos, está Honorio Carlos Martínez Ruiz –un represor de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Mirando hacia el costado se lo ve a Marcelo Cinto Courtaux, un integrante de la inteligencia del Ejército cuyo hijo homónimo era asesor de Victoria Villarruel cuando era diputada nacional. En la formación no se percibe a Alberto Eduardo González, el represor de la ESMA –que tiene dos perpetuas y una condena a 20 años por delitos sexuales– y a quien le atribuyen haber sido el mentor de la actual vicepresidenta.



La única diputada que no posó para la imagen de recuerdo fue la rosarina Bonacci. Arrieta –que después se disculpó diciendo que había nacido en 1993 y no conocía a Astiz– sonrió, satisfecha, para la foto desde el centro de la escena. Horas antes de una sesión que se prevé explosiva, la diputada mendocina, que se define como orgullosa integrante de la familia militar, firmó un proyecto de resolución para que se cree una comisión para investigar la reunión de la que ella misma participó. No habría sido el único encuentro en el que estuvo “Lulú”, dicen en la Cámara de Diputados.

Hubo más visitas de los diputados. El 15 de marzo, Benedit y Ferreyra fueron a la Unidad 34 de Campo de Mayo. Una semana antes, el ministro de Defensa, Luis Petri, había mandado a dos de sus hombres: el subsecretario Guillermo Madero y el director nacional de Derechos Humanos Lucas Erbes. De ese encuentro, los funcionarios se llevaron un boceto de decreto para establecer que el plazo máximo para las investigaciones era de 25 años. El decreto circuló en el bloque de La Libertad Avanza (LLA). En base a esa propuesta se armó un proyecto de ley que establecía en 20 años el plazo razonable.

El sueño de volver a casa

En paralelo, se articularon distintas maniobras para lograr la domiciliaria de los genocidas de la dictadura. Se trata de un universo reducido. El Ministerio de Seguridad asegura que tiene únicamente 32 personas por crímenes contra la humanidad con sentencia firme en sus cárceles. Según la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), son 134 los detenidos por lesa.

La primera iniciativa para lograr la vuelta a casa de los genocidas se produjo un día después de que asumieron Javier Milei y Villarruel: el 11 de diciembre, los abogados María Laura Olea y Ricardo Saint Jean pidieron que la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, fijara una posición única sobre el arresto para mayores de 70. No consiguieron que se hiciera el plenario. Horas antes del 24 de marzo, la Casación rechazó la pretensión.



Olea fue parte de conversaciones con diputados de LLA. Las versiones también señalan al exintegrante de la Cámara Federal de Casación Penal Eduardo Riggi, que se jubiló el año pasado. El juez retirado le dijo a este diario que conocía a algunos integrantes de la comitiva. Un abogado defensor también comentó haber estado en contacto con Benedit.

La domiciliaria no es únicamente un tema de los genocidas, sus abogados y los diputados del oficialismo. Dos ministros se zambulleron en ese tema durante su viaje a Mendoza para discutir la aplicación del Código Procesal Penal: Bullrich y Cúneo Libarona.

“Me parece que estamos afectando el criterio de humanidad de las penas. Estamos afectando el criterio de dignidad y esto no se ha convertido en justicia, sino que se torna en venganza”, dijo Cúneo Libarona –que justamente había visitado la Casación cuando empezaba a rodar el pedido de Olea y Saint Jean. Según el ministro de Justicia, los represores “merecerían morirse teniendo en su casa una tobillera y de la mano de su esposa”. En una línea similar se había pronunciado el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, en una columna publicada en Infobae, cuando habló de “penas mortificantes para quienes deberían pasar sus últimos años de vida en la paz y el amor de sus familias”.

Uno por uno

Alfredo Astiz: Exmarino. Actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada. Es responsable, entre otros crímenes, de haberse infiltrado en el incipiente movimiento de derechos humanos. Se hizo pasar por hermano de un desaparecido, señaló a las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Mary Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga, a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet y a otros siete militantes que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz, quienes fueron secuestrados, torturados y arrojados vivos al mar. Secuestró e hirió a la adolescente Dagmar Hagelin. Se jactaba por su “tackle”. Hijo de un marino, la Armada hizo desaparecer su legajo. Condenado a perpetua.



Mario Marcote: Exintegrante del Servicio de Informaciones de la policía de Santa Fe. Le decían el “Cura” porque andaba con un crucifijo y daba la bendición en forma de piña. Sobrevivientes recordaron que violó a una niña de 16 años en uno de los juicios que se le siguió. Tiene tres condenas en su haber.

Juan Carlos Vázquez Sarmiento: Integró la Fuerza Aérea Argentina. Actuó en la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA). Fue condenado por la apropiación de Ezequiel Rochistein Tauro. Secuestró a Manuel Pérez Rojo, Patricia Roisinblit –estando embarazada– y a la hijita de ambos, Mariana Pérez. Espera juicio por los crímenes en la RIBA.

Miguel Britos: Reportaba en la Superintendencia de Seguridad Federal, conocida como Coordinación Federal. En la madrugada del 17 de febrero de 1977 participó de un operativo en la calle Pergamino 397: allí estaban Adriana Claudia Marandet y Eduardo Edelmiro Ruival. A él lo asesinaron a sangre fría. A ella la llevaron al Atlético y desde entonces está desaparecida. Condenado a prisión perpetua.



Carlos Suárez Mason: Es el hijo homónimo del comandante del Primer Cuerpo de Ejército. Integró la Marina y actuó en la ESMA. Al “hijo de Sam” lo detuvieron en noviembre de 2006, y en 2017 el Tribunal Oral Federal 5 lo condenó a prisión perpetua

Antonio Pernías: Integró la Marina. Estuvo destinado en la ESMA entre 1975 y 1979. Era oficial de inteligencia y operaciones. En marzo de 1978, “Trueno” o “Rata” estuvo a cargo de la Pecera, donde los secuestrados eran forzados a hacer trabajo esclavo. Estuvo destinado al Centro Piloto París, la embajada paralela de la Armada. Condenado a prisión perpetua.

Adolfo Donda: Integró la Armada. Actuó en la ESMA, donde llegó a ser el jefe de inteligencia del grupo de tareas. Tiene dos condenas a prisión perpetua en su haber y una sentencia a quince años de prisión por haber sido parte de la apropiación de su sobrina, Victoria Donda Pérez, nacida en el campo de concentración de Avenida del Libertador.



Gerardo Arráez: Integró la Policía Federal Argentina. Estuvo en el Departamento Sumarios de la Superintendencia de Seguridad Federal. Actuó en los centros clandestinos conocidos como Banco y Olimpo. Condenado a 25 años de prisión. Victoria Villarruel lo visitó en prisión, según publicó El Destape.

Manuel Cordero Piacentini: Militar uruguayo. Integró el Servicio de Información de Defensa (SID) de Montevideo. Actuó junto a la banda de Aníbal Gordon y fue uno de los eslabones del Plan Cóndor. Le decían “Manolo”. Condenado a 25 años de prisión.

Julio César Argüello: Integrante de la policía bonaerense. Prestó funciones en la Brigada de Investigaciones de La Plata. Condenado a prisión perpetua.



Marcelo Cinto Courtaux: Fue parte de la estructura de inteligencia del ejército. Fue jefe de la sección I del Destacamento 201 de Inteligencia del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo. Huyó largos años de la justicia. Lo encontraron en 2017 en un locutorio en Santa Fe y Pueyrredón. Cuando los efectivos policiales revisaron qué llevaba en sus bolsillos, tuvieron una sorpresa poco grata: tenía un recorte periodístico sobre el abogado Pablo Llonto con una foto y estaba resaltado que daba clases en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. Condenado a prisión perpetua. Su hijo homónimo era asesor de Victoria Villarruel en la Cámara de Diputados.

Raúl Guglielminetti: Integró el Batallón de Inteligencia 601. Se lo conocía como Ronco o Rogelio Guastavino. Actuó en Automotores Orletti, Campo de Mayo y Neuquén. Fue custodio de Reynaldo Benito Bignone y Raúl Alfonsín. Condenado a prisión perpetua.



Honorio Carlos Martínez Ruiz: Prestó funciones en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) desde 1970. En 1975, renunció para irse a trabajar a una inmobiliaria. En octubre de ese año pidió su reincorporación. Actuó como personal inorgánico en Automotores Orletti y la base Bacacay. Le decían “Pájaro” o “Pajarovich” y fue parte de la banda de Aníbal Gordon. En democracia, fue detenido por el robo al Banco Nación –ubicado frente a la sede central de la SIDE.