Jorge Henn: ¿Hay que prohibir el uso de teléfonos inteligentes en las aulas de escuelas?

El Defensor del Pueblo de Santa Fe, Jorge Henn brindó su opinión sobre un tema actual e importante:

"Soy consciente de que me voy a meter en un tema polémico. Tiene que serlo y estoy convencido de que las polémicas no son intrínsecamente malas. Si son producto de debates amplios, diversos, alejados de prejuicios infundados y de verdades de hierro, se pueden llegar a consensos, temporales, incompletos; pero permiten avanzar.

Dicho esto, vamos al ruedo. ¿Hay que prohibir el uso de teléfonos inteligentes en las aulas de escuelas?

Cuando cursé la escuela primaria, allá por los setenta y pico, escribíamos obligadamente con lapicera fuente y usábamos papel secante para atenuar las manchas inevitables en los cuadernos. La “BIC” era una tecnología vedada por motivos incomprensibles hasta llegar al séptimo grado, cuando la transición al secundario nos habilitaba a utilizar el famoso invento de László Biró, dejando la Parker en el baúl de los suvenires del pasado.

De todas formas, tengo que decir que la elegancia y cadencia de la tinta corriendo sobre el papel no tiene comparación con el simple trazo de una birome.

Algo parecido pasó más tarde con la popularización de las calculadoras, máquinas que nos terminaron quitando la capacidad de hacer cálculos mentales, ni qué decir, de hacer ecuaciones complejas. ¿Triunfo o retroceso?

Vamos al presente que nos ocupa. Algo similar, salvando distancias tecnológicas, está pasando con los teléfonos celulares, designados sospechosamente como “teléfonos inteligentes” incluso antes de que apareciera la inteligencia artificial.

Muchos países, el nuestro también, están discutiendo si autorizar o prohibir el uso de celulares en las escuelas como medida para evitar distracciones que desenfoquen el proceso de aprendizaje.

Es una quimera pensar que prohibiendo el uso en las aulas hará que los estudiantes dejen de usar sus celulares. Casi que decir teléfonos es una antigüedad ya que casi ninguno lo utiliza para "hablar". Seguramente muchos lo harán con fines recreativos, pero hay algunos más que también lo arpovechan para aprender, conocer, descubrir, hacer música y arte.

¿Por qué no tratar de comprender, de buscar lo mejor de los dos mundos y ponerlos al servicio de una mejor educación?

En lugar de aferrarnos a un ideal que hace tiempo dejó de existir, el maestro que todo lo sabe, dando cátedra desde el pizarrón, es necesario “hibridar” procesos y tecnologías. Asumir que un teléfono celular es también una llave que abre el mundo de la innovación, el conocimiento y la creatividad. La tecnología es parte de nuestra cultura, su uso no viene dado por defecto. El famoso “know how” (saber hacer) es una práctica que también requiere un proceso cognitivo, un método y sobre todo una capacidad de análisis y toma de decisiones.

Imagino una cátedra que ayude a los alumnos a entender y gestionar cuestiones como la privacidad y la seguridad online, manejar herramientas para detectar “fake news”, textos apócrifos, fotos trucadas. También a utilizar la inteligencia artificial, a hacer búsquedas de información, a trabajar en red, manejar plataformas de aprendizaje y aprovechar los millones de recursos gratuitos disponibles. Que entrene para un buen uso, pero también para dejar de usarlo. Reaprender ciertas habilidades tanto prácticas como sociales.

Todo es cuestión de incentivos, de ayudar a descubrir talentos ocultos, habilidades sin desarrollar que la gran mayoría de niños y adolescentes poseen.

Ustedes me podrán decir con razón, ¿cómo hacemos para que no se convierta en un boomerang y que mañana estemos lamentando que las aulas se hayan transformado en una sala de videojuegos?

No hay una respuesta fácil ni definitiva, pero creo que tenemos que hacer el esfuerzo de entender, adaptar, pensar "fuera de la caja" y encontrar modelos que preparen a los alumnos de hoy para un mundo cada vez más fragmentado y acelerado, donde muchos de trabajos que hoy existen, mañana será muy distintos o bien, desaparecerán.

La escuela tradicional, incluso la universidad, se ven interpeladas por la masificación de la comunicación interpersonal, las plataformas digitales y los nuevos saberes que el mercado demanda.

Hay una crisis del sistema educativo de la cual muchos maestros y profesores vienen advirtiendo hace tiempo. La falta de recursos es una de las explicaciones, pero también hay limitaciones de un modelo creado en otro contexto para otra sociedad.

La discusión no es sobre celulares sí o celulares no. Tenemos que ver el panorama, no la foto pequeña, y debatir formas de introducir la tecnología en las aulas, de una manera articulada, interdisciplinaria, con evaluaciones que nos permitan corregir y mejorar el proceso de aprendizaje.

El celular como interfaz que nos introduce en el mundo digital, penetra los hogares y las aulas, la vida cotidiana, el trabajo y el estudio.

Este es un gran desafío para maestros y profesores, funcionarios y políticos, pero fundamentalmente para los padres. Nos interpela a todos y cada respuesta es un aprendizaje colectivo. ¿Cuál es la tuya?"