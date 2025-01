Unidos puso primera en la disputa electoral y apunta directamente a La Libertad Avanza como su oponente más claro. Eligió contrastar a partir de la producción y del federalismo.

Sostienen que el sistema productivo santafesino se vio afectado por la “perpetuación de políticas que -a pesar de su extensión en el tiempo- no dieron los resultados esperados para el desarrollo del país”.

“Los santafesinos no nos negamos a participar solidariamente de la Argentina federal (...) Lo que no queremos es convertir al federalismo en una perinola manejada desde el poder central, donde unos ponen siempre y otros toman todo siempre”. A continuación, insistieron en que de cien pesos que contribuye la provincia, solo vuelven 55. “No queremos que nuestras columnas productivas sea la única variable a la hora de conseguir recursos”, razonan.

El dedo en la llaga de Unidos

Luego se pregunta, para entrar en la parte más picante del comunicado: “¿Por qué insistir con un modelo que nos trajo a este presente?”.

“Estamos seguros de que este manifiesto por un país más justo lo comparten muchos y extraña que no lo compartan quienes, por un lado, se declaman opositores, pero se dedican a atacar a quienes expresan reclamos y, por otro lado, aconsejan no repetir errores”, escriben en alusión al peronismo.

“Tampoco podemos dejar de advertir coincidencias en el plano estratégico entre LLA y el kirchnerismo, al distribuirse mutuamente los réditos del maniqueísmo político, la denuncia selectiva de irregularidades, el carpetazo como práctica política y el pacto de oscuridad mediante el reciente boicot a la implementación de la ficha limpia", continúa.

Argentina y producción

También apuntaron al PJ bonaerense. Es que Cristina Fernández de Kirchner compartió una publicación del Partido Justicialista bonaerense que cuestiona las afirmaciones del gobernador santafesino de que el campo subsidia al conurbano “improductivo”.

Unidos contestó indirectamente: "Estamos absolutamente persuadidos que el reclamo del gobernador también es el de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, en cuyo nombre se pretende atacar a los que se hacen escuchar pero que, tanto como los santafesinos, se levantan todos los días a producir y ven cada vez menos el fruto de su esfuerzo".

"Desde Santa Fe afirmamos: la Argentina sale adelante con producción y trabajo, con innovación, con federalismo bien entendido, con menos especulación, con la sana e inteligente administración de lo público y con buena política para asegurar los beneficios de la libertad con igualdad de oportunidades y bienestar general", concluyen.