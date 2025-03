Los vecinos del barrio San Martín preocupados por la seguridad

Hace poco mostrábamos como vecinos destruían una casa ocupada por una bandita de jovenes en el Barrio Bustamente, que habían torturado a un jubilado para robarle, ya nos olvidamos. Es frecuente el manoteo de cartera, bolsos etc en la vía publica, pero solo queda en la bronca ente los familiares y vecinos de los afectados, hace un tiempo se enfrentaron grupos de vecinos en el barrio de Tiro Federal en las casitas del barrio ubicada frente al zanjón, hubo heridos y participaron mucha gente, no se habla más de eso. Es insoportable lo que viven mucha gente por la cantidad de hurtos y robos de garrafas, cables, artefactos varios que son vendidos en algún lugar de la ciudad seguramente y miramos para otro lado, todos lo naturalizamos. Ni que hablar de las motos y bicicletas. Y ahora la gota que rebalsa el vaso fue este atraco con violencia que vivió una mujer que estaba atendiendo en su negocio. Los más viejos, que vimos otra San Cristóbal de puertas abiertas, chicos jugando en la calle y campitos, donde había seguridad total, fuimos señalando a medida ese mundo empezó a cambiar, que mucha gente se iba perdiendo en un abandono por parte del estado y de la sociedad en su conjunto. Este retroceso comenzó con el cierre del Ferrocarril y el Frigorífico, y de otros emprendimientos, para comparar: en esa época había un 4 % de desocupación en la ciudad. Esta gente quedó abandonada a su suerte, los que estábamos un poquito mejor escondimos esto debajo la alfombra y seguimos. Por alguna razón algunos fueron para adelante y muchos más quedaron en el camino, estos espacios abandonados lo fue ocupando el narco, como pasó en muchos lugares y países. Primero fueron los barrio, pero ahora los afectados por el consumo y los que venden droga son hijos de la clase media de nuestra ciudad, muchos ya fueron detenidos. Pero la realidad es que sigue circulando la droga en nuestra ciudad. Y ahora tenemos una comunidad degradada, sin familia ni contención, con muchos problemas que no se arregla con un par de bolsones de comida o cazar a un consumidor menor para engordar la estadística. Ni tampoco se soluciona moliendo a palos a algún perejil o reactivando al servicio militar y otras cortinas de humos que se tiran para esconder la desigualdad que se agranda entre un 20 % de la población y un 80 por ciento donde estamos todos incluidos, aunque nos cueste asumirlo. La seguridad es un problema real, hay inseguridad en crecimiento en San Cristóbal y no parece que va a mejorar con puesta en escenas y fuegos de artificios. Y no tiene que ver con poner más cámaras y mas efectivos policiales, hace falta un un conjuntos de medidas que tienen que ver con el trabajo en conjunto. Donde se arme un plan de trabajo entre distintos sectores como la Salud, Cultura, la Seguridad, la Educación, el Desarrollo Social, la Justicia y la sociedad civil como las iglesias, instituciones sin fines de lucros, vecinales etc. Esto se dijo varias veces, pero no se puso en marcha nunca en forma integral, la que tiene que poner manos a la obra es la política, que son los que están a la cabeza de las decisiones por arriba de todo. No se puede ocultar que estamos en una emergencia de Seguridad en San Cristóbal, tenemos la sensación de que todo empeora y empieza a crecer el miedo entre todos nosotros. Seguramente va ha ser el tema de esta campaña 2025, pero lo peor que nos puede pasar es usarlo para bastardear el débete. Hace falta un solo proyecto, con muchas ideas que sean aportados por todos los sectores. Uno solo, no uno de cada candidato o sector político. Lo primero es un llamamiento a trabajar todos junto, si peleas idiotas. Y eso es el principal problema a resolver. "Trabajar sinceramente entre todos juntos" debería ser el de San Cristóbal.-