El 2 de mayo de 1982 un submarino inglés hundió al Belgrano cuando estaba fuera de la zona de exclusión. Ese día murieron 323 marinos, 37 eran santafesinos, 7 de ellos rosarinos y 2 del departamento San Cristóbal: Julio Cesar Lobos de la ciudad cabecera y Néstor David Córdoba de Ambrosetti.-

Un día como hoy, hace 43 años, ocurría la tragedia naval argentina más grande de la historia: el hundimiento del crucero ARA General Belgrano. Dos torpedos lanzados por el submarino nuclear inglés Conqueror mandaron la nave tripulada por 1.093 marinos al fondo del océano en menos de una hora. El buque navegaba fuera de la zona de exclusión y en el ataque murieron 323 personas, casi la mitad de todas las bajas que tuvo el país durante la guerra de Malvinas. Como todos los año se realizó en nuestra ciudad de San Cristóbal la conmemoración provincial de este terrible acontecimiento bélico. Desde esta mañana arribaron a nuestra ciudad las distintas delegaciones de ex combatientes de Malvina de centros de la provincia y el país. Participaron a media mañana de una ceremonia en el cementerio local donde depositaron un ramo de flores y luego almorzaron en el Centro de ex Combatientes y Familiares de Caídos en Malvinas del Departamento San Cristóbal. Desde las 16 hs se realizó el acto central en la Plazoleta Almirante Brown. Los ex combatientes desfilaron ante una guarda de banderas de las escuelas e instituciones de la ciudad.

Seguidamente el Diputado Marcelo Gonzalez acompañado por el Senador Felipe Michlig entregaron al presidente de la institución organizador Rubén Fauda, una declaratoria de interés de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe donde " Declara de su interés el acto en conmemoración del hundimiento del ARA General Belgrano y a su tripulación en el marco del 43 aniversario de la gesta de Malvinas".

El Intendente de la ciudad, Marcelo Andreychuk dirigió su discurso ante los presentes recordando aquel triste día. Por parte del centro de ex combatientes del departamento hizo uso de la palabra Sergio Manganelli, sobreviviente del naufragio, quien revivió con emoción esa tarde donde salvó su vida al subir a una balsa mientras se hundía el Belgrano. Recordó el comienzo de las actividades del centro en 1999 y el apoyo que recibieron de toda la comunidad de la región, y dejó un pedido a continuar la lucha por la recuperación de las Malvinas y por último cerró su alocución con un sentido !Viva la Patria!.

Estuvieron presentes el Senador Felipe Michlig, el Diputado Marcelo González, concejales de la ciudad, el delegado regional de educación Horacio Rigo, autoridades castrenses y miembros del gabinete municipal.-