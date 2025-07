La ciencia en crisis: en el Conicet Santa Fe hubo 42 alejamientos en sólo 18 meses

Con una alarmante pérdida de personal y sin perspectivas de reposición, el Centro Científico Tecnológico (CCT) Santa Fe, dependiente del Conicet, experimenta una situación crítica. Así lo describió su director, Rubén Spies, quien aseguró: "Estamos en terapia intensiva con pronóstico reservado, las noticias que llegan diariamente no son buenas".

El centro reúne 20 unidades ejecutoras, 16 en Santa Fe y cuatro en Entre Ríos, y según detalló Spies, 42 personas ya se alejaron en el último tiempo, incluyendo jubilaciones, renuncias de investigadores, becarios y personal administrativo. "Del total, 27 corresponden a 2024 y 15 a este año. El drenaje ocurre en todos los estamentos", explicó.

No se cubren las becas doctorales

Una de las señales más preocupantes es la falta de interés en ingresar a la carrera científica por la coyuntura actual: "Creo que es el primer año en el que las becas doctorales no son tomadas en su mayoría. Las perspectivas a corto y mediano plazo desalientan el ingreso al Conicet", indicó en diálogo con LT 10.

Además, advirtió sobre el deterioro del funcionamiento interno: "En el personal administrativo tenemos un drenaje muy grande, empezamos a tener áreas desatendidas. En la carrera de investigador tuvimos 10 alejamientos en lo que va de esta gestión".

Spies fue contundente al señalar que el problema central es la falta de ingresos en todos los niveles: "No se reemplazan las renuncias y no hay perspectivas. Es una política muy perversa que no es sostenible". A pesar de las reuniones mantenidas con autoridades nacionales, la incertidumbre persiste. "Con los directores de los 18 Centros Científicos Tecnológicos tuvimos y tenemos reuniones con el presidente del Conicet, pero no nos pueden garantizar ni siquiera una planta mínima. Así, en el mediano plazo las cosas tienden a desaparecer", afirmó.

Éxodo y renuncias de investigadores

La falta de financiamiento, sumada al deterioro salarial, está generando un verdadero éxodo de investigadores, especialmente entre los más jóvenes. "Algunos están aguantando, pero ya se nos fue gente excelentemente formada y en otros países se los recibe con los brazos abiertos", lamentó.

En cuanto a las condiciones laborales, el director del CCT Santa Fe recordó que "a comienzos de esta gestión el poder adquisitivo real para un investigador científico se devaluó un 40%".

También agregó que, más allá del salario, también está paralizada la actividad científica: "En áreas aplicadas que requieren de insumos, eso está absolutamente cortado. Los investigadores se ven imposibilitados de hacer sus experimentos. Lo poco que se puede hacer se hace con financiamiento provincial, pero está lejos de poder sustituir al de Nación".